奧運拳擊／賴總統：謝謝吳詩儀為台灣打下第2面獎牌

中央社／ 台北4日電

台灣女子拳擊好手吳詩儀今天在巴黎奧運60公斤級4強賽，為台灣摘下1面銅牌。總統賴清德說，謝謝吳詩儀全力以赴，為台灣打下本屆奧運第2面獎牌。行政院長卓榮泰指出，這是吳詩儀的首面奧運獎牌，她為拳擊付出的時間與汗水，終於有了代價。

台灣女子拳擊好手吳詩儀今天在巴黎奧運60公斤級4強賽，仍無法突破中國對手楊文璐的打法，最終以積分0比5落敗，但仍替台灣摘下1面銅牌。

賴總統今天凌晨在臉書發文說，謝謝吳詩儀全力以赴，為台灣打下本屆奧運第2面獎牌。吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，一走進賽場，她的眼神就相當堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌，這也是吳詩儀的第1面奧運獎牌。

總統指出，就像吳詩儀在8強賽後所說，她一定會全力以赴、盡她所能。總統說，要謝謝每1位選手努力享受舞台，為自己爭取更好的成績，台灣人民都會繼續為你們加油。

行政院長卓榮泰也透過臉書表示，恭喜吳詩儀成為巴黎奧運拳擊女子60公斤級的銅牌得主，這是吳詩儀生涯首面奧運獎牌，相信對她來說一定別具意義。

卓榮泰指出，就像吳詩儀在受訪時說過的：「若你真的很希望某件事情發生，那就是堅持下去、等待它發生。」這面獎牌的背後，也代表吳詩儀為了拳擊付出的時間與汗水，克服傷痛帶來的低潮，終於有了代價。讓在台灣的民眾，也感到與有榮焉。

卓榮泰表示，台灣選手在巴黎奧運的精彩表現還沒有結束，4日有「麟洋配」的金牌戰，舉重、跆拳道、霹靂舞也要陸續上場，「請大家在光顧吳詩儀家的麵店的同時，繼續為奧運英雄們加油！」

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