巴黎奧運／射擊李孟遠、拳擊吳詩儀 中華隊雙銅入袋

我國射擊男子定向飛靶李孟遠昨天在巴黎奧運決賽，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是我國代表團今年入袋的第一面牌，加上稍晚登場的拳擊女子六十公斤級吳詩儀在四強賽不敵中國大陸好手楊文璐後，同樣以銅牌作收，中華代表團單日進帳兩面銅牌。

去年杭州亞運與獎牌擦身而過的李孟遠，今年首度站上奧運舞台，在經過亞運的洗禮後，他也坦言心態變得更加成熟，且已經不會再因為大場面怯場，在資格賽首日的前三輪射完後，李孟遠一度暫居第三名，昨天下午的後二輪他也維持在第三名位置，順利挺進到決賽。

晉級決賽後，李孟遠表現更加沉穩，在陸續淘汰了義大利、瑞典、秘魯等國好手後，李孟遠也與兩名美國選手一同躋身前三名，最後以第三名成績拿下銅牌，也成為我國代表團今年確定入袋的第一面獎牌，更是射擊隊隊史在奧運的第一面獎牌，超越林怡君在雪梨奧運女子雙不定向飛靶的第四名。

吳詩儀(右)在巴黎奧運女子六十公斤級四強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。特派記者季相儒／攝影

至於我國拳擊女子六十公斤級好手吳詩儀，則是在四強賽遭遇杭州亞運金牌、大陸好手楊文璐，也是雙方繼去年杭州亞運四強賽後再度碰頭。前一次交手落敗的吳詩儀，開賽後就主動出擊，不過楊文璐不但沒有退縮，反倒以更猛烈的攻勢還擊，首回合打完取得五比○領先。

第二回合楊文璐仍是沒有給予吳詩儀太多有效打擊的機會，反倒是吳詩儀在攻擊之餘還必須小心對手反擊，反而打得綁手綁腳，在三回合結束後楊文璐也以五比○勝出，搶下金牌戰門票。至於吳詩儀則是以銅牌作收，追平黃筱雯在東京奧運摘銅的拳擊隊史最佳紀錄。

而我國射箭隊最後希望雷千瑩昨天在女單十六強賽登場出賽，面對南韓強敵全勛英，最終以四比六敗下陣來，今年雷千瑩從女團、女單到混雙等三項賽事最終都敗在南韓隊手中，射箭隊也中斷連續兩屆奪牌的紀錄。

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天則將在金牌戰登場力拚衛冕，對手將會是大陸組合梁偉鏗／王昶，雙方過去四度交手各拿下兩勝，且每場比賽都打到三局才分出勝負，其中最近一次碰頭就是在今年三月的全英公開賽由麟洋配取勝，今天雙方再度碰頭勢必又會是一場惡戰。

談到將連續兩屆與不同的大陸組合爭金，王齊麟坦言並沒有多想，要做的只有準備好自己，「他們真的非常不好打，如果我們一直去想過去的對戰只會帶給自己更大的壓力，那還不如先把自己失誤率降低，想辦法跟他們抗衡。」

林郁婷再戰卡曼諾娃

除了羽球外，我國女子拳擊五十七公斤級好手林郁婷，今天下午五點也將在八強賽登場，出戰保加利亞的卡曼諾娃，林郁婷去年世錦賽獲得銅牌後，因受國際拳總檢查顯示性別生化指數異常，在頒獎典禮臨時被取消銅牌，由八強賽被林郁婷擊敗的卡曼諾娃替補獲得，兩人今年在奧運舞台再度碰頭，且同樣是在攸關獎牌的八強賽階段，再度引發外界關注。