聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運／射擊李孟遠、拳擊吳詩儀 中華隊雙銅入袋

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
我國射擊好手李孟遠昨天在巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽，穩定地射下銅牌，是中華射擊隊史上第一面奧運獎牌。（路透）
我國射擊好手李孟遠昨天在巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽，穩定地射下銅牌，是中華射擊隊史上第一面奧運獎牌。（路透）

我國射擊男子定向飛靶李孟遠昨天在巴黎奧運決賽，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是我國代表團今年入袋的第一面牌，加上稍晚登場的拳擊女子六十公斤級吳詩儀在四強賽不敵中國大陸好手楊文璐後，同樣以銅牌作收，中華代表團單日進帳兩面銅牌。

去年杭州亞運與獎牌擦身而過的李孟遠，今年首度站上奧運舞台，在經過亞運的洗禮後，他也坦言心態變得更加成熟，且已經不會再因為大場面怯場，在資格賽首日的前三輪射完後，李孟遠一度暫居第三名，昨天下午的後二輪他也維持在第三名位置，順利挺進到決賽。

晉級決賽後，李孟遠表現更加沉穩，在陸續淘汰了義大利、瑞典、秘魯等國好手後，李孟遠也與兩名美國選手一同躋身前三名，最後以第三名成績拿下銅牌，也成為我國代表團今年確定入袋的第一面獎牌，更是射擊隊隊史在奧運的第一面獎牌，超越林怡君在雪梨奧運女子雙不定向飛靶的第四名。

吳詩儀(右)在巴黎奧運女子六十公斤級四強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。特派記者季相儒／攝影
吳詩儀(右)在巴黎奧運女子六十公斤級四強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。特派記者季相儒／攝影

至於我國拳擊女子六十公斤級好手吳詩儀，則是在四強賽遭遇杭州亞運金牌、大陸好手楊文璐，也是雙方繼去年杭州亞運四強賽後再度碰頭。前一次交手落敗的吳詩儀，開賽後就主動出擊，不過楊文璐不但沒有退縮，反倒以更猛烈的攻勢還擊，首回合打完取得五比○領先。

第二回合楊文璐仍是沒有給予吳詩儀太多有效打擊的機會，反倒是吳詩儀在攻擊之餘還必須小心對手反擊，反而打得綁手綁腳，在三回合結束後楊文璐也以五比○勝出，搶下金牌戰門票。至於吳詩儀則是以銅牌作收，追平黃筱雯在東京奧運摘銅的拳擊隊史最佳紀錄。 

而我國射箭隊最後希望雷千瑩昨天在女單十六強賽登場出賽，面對南韓強敵全勛英，最終以四比六敗下陣來，今年雷千瑩從女團、女單到混雙等三項賽事最終都敗在南韓隊手中，射箭隊也中斷連續兩屆奪牌的紀錄。

麟洋配」今力拚衛冕

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天則將在金牌戰登場力拚衛冕，對手將會是大陸組合梁偉鏗／王昶，雙方過去四度交手各拿下兩勝，且每場比賽都打到三局才分出勝負，其中最近一次碰頭就是在今年三月的全英公開賽由麟洋配取勝，今天雙方再度碰頭勢必又會是一場惡戰。

談到將連續兩屆與不同的大陸組合爭金，王齊麟坦言並沒有多想，要做的只有準備好自己，「他們真的非常不好打，如果我們一直去想過去的對戰只會帶給自己更大的壓力，那還不如先把自己失誤率降低，想辦法跟他們抗衡。」

林郁婷再戰卡曼諾娃

除了羽球外，我國女子拳擊五十七公斤級好手林郁婷，今天下午五點也將在八強賽登場，出戰保加利亞的卡曼諾娃，林郁婷去年世錦賽獲得銅牌後，因受國際拳總檢查顯示性別生化指數異常，在頒獎典禮臨時被取消銅牌，由八強賽被林郁婷擊敗的卡曼諾娃替補獲得，兩人今年在奧運舞台再度碰頭，且同樣是在攸關獎牌的八強賽階段，再度引發外界關注。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 吳詩儀 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 李孟遠 林郁婷 王齊麟 雷千瑩 麟洋配 黃筱雯

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷受性別仇恨言論 IOC主席也看不下去發聲挺

奧運拳擊／性別風波 學者：林郁婷成拳總主席玩弄政治犧牲品

JK羅琳二度質疑林郁婷性別 作家謝知橋吐槽：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤

奧運拳擊／林郁婷昨賽後未受訪 今露面談16強表現：還不錯

相關新聞

巴黎奧運／射擊李孟遠、拳擊吳詩儀 中華隊雙銅入袋

我國射擊男子定向飛靶李孟遠昨天在巴黎奧運決賽，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是我國代表團今年入袋...

奧運拳擊／吳詩儀開賽猛攻無成效 不敵楊文璐銅牌作收

我國拳擊女子60公斤級好手吳詩儀，今天在巴黎奧運4強賽遭遇杭州亞運金牌、中國大陸選手楊文璐，儘管吳詩儀開賽就發動猛攻，但...

奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛

我國拳擊女子60公斤級好手吳詩儀今天在4強賽遭遇杭州亞運金牌、中國大陸選手楊文璐，儘管開賽就頻頻搶攻，但最終仍是以0：5...

奧運射擊／李孟遠奧運首秀 定向飛靶奪銅

中華射擊隊好手李孟遠，昨天在巴黎奧運男子定向飛靶賽射出空前成就，不但在資格賽追平奧運紀錄，進入決賽更是勇奪銅牌，不但抱回...

奧運拳擊／林郁婷性別風暴 國際拳總被指黑手

國際拳擊總會（ＩＢＡ）與國際奧會（ＩＯＣ）的糾紛，在巴黎奧運形成性別風暴，台灣女將林郁婷被捲入其中，美國拳擊協會為此打抱...

奧運羽球／敗給小將 小天哽咽說感謝

第三度站上奧運舞台，卅四歲的我國羽球一哥周天成昨天再度肩負著台灣男單的夢想登場，在八強賽面對印度新星拉克什亞．森，周天成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。