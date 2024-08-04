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奧運拳擊／林郁婷性別風暴 國際拳總被指黑手

聯合報／ 記者蘇志畬李人岳屈彥辰林縉明許維寧／綜合報導
林郁婷。 路透社
林郁婷。 路透社

國際拳擊總會（ＩＢＡ）與國際奧會（ＩＯＣ）的糾紛，在巴黎奧運形成性別風暴，台灣女將林郁婷被捲入其中，美國拳擊協會為此打抱不平，直指ＩＢＡ主席克列姆列夫想擾亂奧運賽事。

林郁婷十六強賽打滿三回合拿下勝利，但賽後面對超過五十名國外媒體包圍不發一語、快速通過，昨天面對台灣媒體終於分享首勝心得，回想東京奧運在十六強止步，今年一開始難免有不好心態，但是照著策略去執行拉出尾盤，「表現算還不錯。」

林郁婷與阿爾及利亞選手哈利夫都被捲入性別疑雲，起因為去年三月世錦賽，兩人遭ＩＢＡ以未通過性別檢測為由取消資格，然而並未公布檢測方式，僅由克列姆列夫受訪指出，兩人被驗出有ＸＹ染色體。

美國拳擊協會執行長麥克阿提在接受華盛頓郵報訪問時搖頭嘆息，「我認識林郁婷、哈利夫好幾年，她們從來沒有被檢測出睪固酮過高。」麥克阿提直言，克列姆列夫賽前在社群媒體上的發文，才導致輿論甚囂塵上。

「所有人都要遵守規定。」麥克阿提表示：「然而我們擔心，有人有想要看到巴黎奧運小組及奧運模式拳擊失敗，也只有一個人有這樣的動機。」ＩＢＡ因多次爆發裁判作弊醜聞，在二○一六年里約奧運後就遭到ＩＯＣ停權，二○二三年更因被指控長期受賄、操縱比賽和選舉舞弊，被取消認證，由ＩＯＣ自行籌辦奧運拳擊賽事。

針對近期性別紛擾，ＩＯＣ也召開記者會背書，強調過去多年來，兩名運動員持續參與女子國際拳擊賽事，包括多個由ＩＢＡ舉辦的比賽，發言人亞當斯清楚表明兩人就是女性，「根據參賽資格、根據護照、根據她們的參賽歷史。」

行政院卓榮泰也在臉書貼文力挺林郁婷，強調絕不接受有任何人，質疑她在奧運女子拳擊的賽場上，爭取榮耀的資格與決心。

林郁婷母校、文化大學則表示，林郁婷今年成為新科博士生，且將以專業技術人員身分接聘文化大學體育系專任助理教授。

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