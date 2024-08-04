中華射擊隊好手李孟遠，昨天在巴黎奧運男子定向飛靶賽射出空前成就，不但在資格賽追平奧運紀錄，進入決賽更是勇奪銅牌，不但抱回我國史上首面奧運射擊獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面確定落袋的獎牌。

李孟遠感謝這一路上相挺的家人、隊友和所有朋友，也很開心能為台灣在巴黎奧運射下首面獎牌，他說：「我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會愈來愈好。」

生涯首度進軍奧運，昨天以總分一二四分在卅名選手排名第三，順利搶下決賽門票，也是唯一亞洲代表。

決賽共六名選手，李孟遠首輪廿靶射中十九分排名第四，第二輪十靶全中，第三輪繼續挑戰雖然漏了兩次，但義大利選手卡桑德羅失誤更多遭到淘汰，李孟遠成為最後三人，至少銅牌到手。

李孟遠第四輪十靶失誤兩次，最終以總分四十五結束比賽，成為中華代表團在巴黎奧運首位站上頒獎台的選手，定向飛靶前兩名都是美國選手。

李孟遠在射擊前屏氣凝神。（路透）

李孟遠不但在資格賽追平奧運紀錄，也是中華隊男子定向飛靶進入決賽第一人，退役老將黃義介曾在一九九六年亞特蘭大奧運雙不定向飛靶闖進決賽，最後排名第六。

李孟遠曾經透露，年僅十五歲就選上二○一○年廣州亞運國手，生涯首場大賽被大場面嚇到，甚至一度害怕國際賽，也因老教練蔡白生過世過後離開戰場，後來還是回歸，重新展開射擊生涯。

李孟遠去年杭州亞運以一二三分追平國際賽個人最佳紀錄，爭取巴黎奧運信心大增，後來在亞洲錦標賽奪下銅牌。

李孟遠清空彈匣。（路透）

值得一提的是，李孟遠在杭州亞運決賽還未亮相就先掉分，當時已經提前廿分鐘到場，卻被認定「報到遲到」，讓他一頭霧水，儘管前廿發全部命中，但因遲到被扣兩分，最後只能排名第五，無緣登上頒獎台。

李孟遠不喪志，生涯首次登上奧運射擊場不畏大場面，資格賽繳出高水準成績，更在決賽為中華代表團開張首面獎牌，成為個人生涯最重要的一面獎牌。