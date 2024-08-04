聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運射擊／李孟遠奧運首秀 定向飛靶奪銅

聯合報／ 奧運採訪團／巴黎報導

中華射擊隊好手李孟遠，昨天在巴黎奧運男子定向飛靶賽射出空前成就，不但在資格賽追平奧運紀錄，進入決賽更是勇奪銅牌，不但抱回我國史上首面奧運射擊獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面確定落袋的獎牌。

李孟遠感謝這一路上相挺的家人、隊友和所有朋友，也很開心能為台灣在巴黎奧運射下首面獎牌，他說：「我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會愈來愈好。」

生涯首度進軍奧運，昨天以總分一二四分在卅名選手排名第三，順利搶下決賽門票，也是唯一亞洲代表。

決賽共六名選手，李孟遠首輪廿靶射中十九分排名第四，第二輪十靶全中，第三輪繼續挑戰雖然漏了兩次，但義大利選手卡桑德羅失誤更多遭到淘汰，李孟遠成為最後三人，至少銅牌到手。

李孟遠第四輪十靶失誤兩次，最終以總分四十五結束比賽，成為中華代表團在巴黎奧運首位站上頒獎台的選手，定向飛靶前兩名都是美國選手。

李孟遠在射擊前屏氣凝神。（路透）
李孟遠在射擊前屏氣凝神。（路透）

李孟遠不但在資格賽追平奧運紀錄，也是中華隊男子定向飛靶進入決賽第一人，退役老將黃義介曾在一九九六年亞特蘭大奧運雙不定向飛靶闖進決賽，最後排名第六。

李孟遠曾經透露，年僅十五歲就選上二○一○年廣州亞運國手，生涯首場大賽被大場面嚇到，甚至一度害怕國際賽，也因老教練蔡白生過世過後離開戰場，後來還是回歸，重新展開射擊生涯。

李孟遠去年杭州亞運以一二三分追平國際賽個人最佳紀錄，爭取巴黎奧運信心大增，後來在亞洲錦標賽奪下銅牌。

李孟遠清空彈匣。（路透）
李孟遠清空彈匣。（路透）

值得一提的是，李孟遠在杭州亞運決賽還未亮相就先掉分，當時已經提前廿分鐘到場，卻被認定「報到遲到」，讓他一頭霧水，儘管前廿發全部命中，但因遲到被扣兩分，最後只能排名第五，無緣登上頒獎台。

李孟遠不喪志，生涯首次登上奧運射擊場不畏大場面，資格賽繳出高水準成績，更在決賽為中華代表團開張首面獎牌，成為個人生涯最重要的一面獎牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李孟遠

延伸閱讀

奧運拳擊／吳詩儀開賽猛攻無成效 不敵楊文璐銅牌作收

奧運射擊／李孟遠奪銅感謝上天 不敵偶像說回去再練

奧運高球／潘政琮收尾洞吞雙柏忌 排名下滑至第17名

歡慶奧運奪牌！萊爾富再限時推「Hi café大杯美式、大杯拿鐵、指定冰品」買1送1

相關新聞

巴黎奧運／射擊李孟遠、拳擊吳詩儀 中華隊雙銅入袋

我國射擊男子定向飛靶李孟遠昨天在巴黎奧運決賽，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是我國代表團今年入袋...

奧運拳擊／吳詩儀開賽猛攻無成效 不敵楊文璐銅牌作收

我國拳擊女子60公斤級好手吳詩儀，今天在巴黎奧運4強賽遭遇杭州亞運金牌、中國大陸選手楊文璐，儘管吳詩儀開賽就發動猛攻，但...

奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛

我國拳擊女子60公斤級好手吳詩儀今天在4強賽遭遇杭州亞運金牌、中國大陸選手楊文璐，儘管開賽就頻頻搶攻，但最終仍是以0：5...

奧運射擊／李孟遠奧運首秀 定向飛靶奪銅

中華射擊隊好手李孟遠，昨天在巴黎奧運男子定向飛靶賽射出空前成就，不但在資格賽追平奧運紀錄，進入決賽更是勇奪銅牌，不但抱回...

奧運拳擊／林郁婷性別風暴 國際拳總被指黑手

國際拳擊總會（ＩＢＡ）與國際奧會（ＩＯＣ）的糾紛，在巴黎奧運形成性別風暴，台灣女將林郁婷被捲入其中，美國拳擊協會為此打抱...

奧運羽球／敗給小將 小天哽咽說感謝

第三度站上奧運舞台，卅四歲的我國羽球一哥周天成昨天再度肩負著台灣男單的夢想登場，在八強賽面對印度新星拉克什亞．森，周天成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。