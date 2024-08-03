奧運射擊／賴總統：恭喜李孟遠摘銅 為台灣射下首面獎牌

台灣男子射擊好手李孟遠，今天在巴黎奧運男子定向飛靶獲得銅牌。總統賴清德表示，李孟遠頂住壓力，拿出畢生功力，成功為台灣射下本屆奧運第1面獎牌；行政院長卓榮泰指出，感謝李孟遠與所有代表隊成員，為台灣締造定向飛靶歷史新紀錄。

李孟遠今天在巴黎奧運男子定向飛靶不但闖進決賽，還一路挺進到第5輪，最終以45分獲得銅牌，這也是巴黎奧運台灣代表團本屆首面摘下的獎牌。

賴總統晚間在臉書發文說，恭喜李孟遠，為台灣射下第1面獎牌，奪得男子定向飛靶銅牌。這是李孟遠第1次進軍奧運，也是台灣第1位在奧運定向飛靶獲得參賽資格的選手。

總統指出，李孟遠今天晚上頂住壓力，拿出畢生功力，精準瞄準、穩定射擊，在決賽中排名第3，成功為台灣射下本屆奧運第獎牌，「台灣在奧運的第1面！也是台灣在奧運射擊的第1人！」

卓榮泰也在臉書發文表示，首度征戰奧運的李孟遠，在定向飛靶項目獲得台灣本屆奧運首面獎牌，這面銅牌也是台灣射擊史上首面奧運獎牌；從資格賽射平奧運紀錄，一路高歌挺進決賽，更在決賽中拿下總分45分的好成績。

卓榮泰說，感謝李孟遠與所有代表隊成員的全力以赴，「謝謝你們為台灣締造歷史新紀錄！讓我們繼續為台灣選手加油！」