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奧運轉播被壟斷？愛爾達解釋「絕對沒有」 中華電信也說話了

中央社／ 台北3日電
中華電信3日在人潮匯集的台北車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期2天的「看中華挺台灣，為台灣加油！」暖心應援轉播活動，吸引民眾到場觀看巴黎奧運賽事。中央社
中華電信3日在人潮匯集的台北車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期2天的「看中華挺台灣，為台灣加油！」暖心應援轉播活動，吸引民眾到場觀看巴黎奧運賽事。中央社

巴黎奧運賽事如火如荼進行，中華電信今天表示，MOD、Hami Video轉播奧運收視亮眼，包含戴資穎、林昀儒、周天成及「麟洋配」賽程，都是收視高峰；開幕迄今的影片總點閱次數，已超越上屆東京奧運整體賽事表現。

中華電信指出，深知台灣民眾都非常關心明天的「麟洋配」金牌爭奪戰，會盡最大努力把轉播工作做好。

中華電信今天特別選在人潮匯集的台北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕，舉辦為期2天的「看中華挺台灣，為台灣加油！」，暖心應援奧運轉播活動。

中華電信董事長郭水義表示，從巴黎奧運開賽一週以來，相對2021年東京奧運，在收視總人數上很明顯成長，特別在OTT部分成長特別多；Hami Video及OTT平台深受民眾喜愛，吸引許多加入半年約、一年約的客戶收看奧運，為台灣選手加油。

中華電信3日在台北車站大廳搭設大型電視牆螢幕，舉辦為期2天的巴黎奧運轉播活動，數發部長黃彥男（左4）與交通部次長林國顯（右3）、台鐵董事長杜微（左3）、中華電信董事長郭水義（右2）、愛爾達科技董事長陳怡君（右）等人出席啟動儀式。中央社
中華電信3日在台北車站大廳搭設大型電視牆螢幕，舉辦為期2天的巴黎奧運轉播活動，數發部長黃彥男（左4）與交通部次長林國顯（右3）、台鐵董事長杜微（左3）、中華電信董事長郭水義（右2）、愛爾達科技董事長陳怡君（右）等人出席啟動儀式。中央社

台灣民眾聚焦「麟洋配」王齊麟、李洋賽事，對於1日轉播巴黎奧運羽球男雙8強賽，許多用戶反映當時無法登入Hami Video APP，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海對此解釋，因瞬間湧入的人太多，有小部分客戶受到影響，但大部分消費者不受影響，中華電也啟動快速奧運觀賞網頁，讓客戶可以快速進入奧運賽事。

郭水義對此指出，這次巴黎奧運在頻寬相關設施都努力做好準備，希望提供民眾最優質的奧運國際賽事轉播。胡學海也強調，中華電信知道台灣民眾都非常關心明天的「麟洋配」金牌爭奪戰，會盡最大努力把轉播工作做好。

胡學海也說明，中華電信連續第5次取得奧運新媒體轉播權，IPTV平台在MOD上轉播，網路OTT平台轉播權在Hami Video轉播，總共開啟4個中文製播頻道，7個原音頻道，希望讓台灣消費者能擁有最完整資訊，接收到奧運的賽事。

中華電信今（3）日特別選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期二天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油！」暖心應援轉播活動。中華電信／提供
中華電信今（3）日特別選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期二天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油！」暖心應援轉播活動。中華電信／提供

對於不要由單一電視台轉播奧運的聲音，愛爾達董事長陳怡君解釋，奧運轉播絕沒有壟斷的事，今年巴黎奧運轉播跟過往一樣，是由日本電通2016年開始取得亞洲約20個地區代理，日本電通詢問有意願轉播的商業電台來做轉播。

陳怡君表示，因為奧運的轉播耗時耗力，政府才會有獎勵政策，愛爾達與中華電信是夥伴，轉播奧運是經過競標之後的結果，一切依法辦理。

郭水義也強調，奧運轉播絕無壟斷，更沒有中華電信一定要得標的說法，很歡迎其他同業、業者一起加入奧運賽事轉播行列，也會減輕中華電信「甜蜜的負擔」。

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