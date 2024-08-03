奧運拳擊／黃筱雯被踩腳落敗 稱「英文很重要」引網友心疼

台灣女子拳擊好手黃筱雯日前在奧運54公斤級16強賽，對上保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova）時被踩腳造成跌倒，裁判因此誤判讀秒，最終遺憾落敗。賽後雖有不甘，但她呼籲大家不要謾罵對手，而今天她也在個人社群發文，表示如果會英文就可以跟裁判解釋情況了。

輸掉比賽後不久，黃筱雯先是在IG上發文寫下：「雖然結果不是我要的 但競技運動就是如此。『接受失敗，才是真正的贏家。』」並呼籲大家不要謾罵對手。而今天她在社群Threads貼出當下與裁判溝通的照片，並說道：「這告訴我英文很重要，需要用到的時候連喊扣的本事都沒有，只能動作示意了。」

該貼文底下湧入許多網友表示心疼，「懂那無力感，雖然明白拳擊運動裁判權力之大反應了可能也沒用，但當連想說的話都沒機會說出口時真的是悶悶悶哭⋯⋯筱雯辛苦了未來繼續加油。」、「小雯沒有輸！！！你最棒了！！！」另外，黃筱雯在回應留言時也補充：「當下只想跟裁判說，我是被踩到不是打到啦嗚嗚，但…….不會講真的是氣哭了」。

不過有人反應重點不是語言不通，而是拳擊賽規定不能向裁判抗議，引起大家討論，「我一直很困惑的是，球類都是可以挑戰再用重播輔助判決，為什麼拳擊從頭到尾都沒有分數最後由裁判公布，完全看不懂。」、「不是語言問題，比賽中裁判是有很大權力。」