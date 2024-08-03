快訊

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

范斯支持度創新低…川普稱副手對大選影響小 預測9屆大選專家這麼說

貨車突失控撞牆！士林廟會繞境活動8傷其中3人昏迷 消防急救援送醫

巴黎奧運／應援物遭搶台灣更團結 網友頻發文發聲國際

中央社／ 巴黎3日專電
巴黎奧運羽球男雙王齊麟、李洋昨日4強賽中場邊發生球迷應援物分別遭暴力搶奪的憾事。各種貼文以英、法文在網路轉傳、發酵，向國際發聲。 特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙王齊麟、李洋昨日4強賽中場邊發生球迷應援物分別遭暴力搶奪的憾事。各種貼文以英、法文在網路轉傳、發酵，向國際發聲。 特派記者季相儒／攝影

巴黎奧運羽球男雙王齊麟、李洋昨日4強賽中場邊發生球迷應援物分別遭暴力搶奪的憾事。各種貼文以英、法文在網路轉傳、發酵，向國際發聲。駐法代表吳志中表示，事件讓全台灣團結起來。

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋與王齊麟昨晚在4強賽出賽，場邊有球迷舉「台灣加油」的自製海報，遭中國男子暴力搶奪。

也有球迷手持印有Taiwan In字樣的應援毛巾，這是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品，同樣被工作人員強行拿走。

事件在社群媒體上發酵，不少外國網友也在平台X與Threads上以英文或法文轉傳、評論事件，協助對國際發聲。

網友@KrevetKing以法文寫道：「電視上沒有播出的：台灣支持者被趕出場外或搶走國旗/標語，因為台灣大陸應該不會喜歡這個訊息」，該網友似乎揶揄中國為「台灣大陸」。

網路效應確實發揮作用，法國網友@raphateezer就在X上表示，「我現在才知道台灣國旗在奧運中被禁止.... 我的天啊」。@pwnsdx則是在北韓奪金的新聞下回應，「但台灣卻不能展示國旗，奧運一切都糟透了」。

獨立記者@RazvenHK也以英文分享訊息，獲得不少按讚與上百則留言。下方有人質疑動手搶奪的粉紅衣服男子是中共聘用的「非官方愛國者」，專門在「公共活動中撕毀標語或拖走抗議者」。

當然，更多還是台灣網友接力，盼以不同語言貼文，放大聲量，讓更多國際友人知道。

台灣網友@AngryTaiwanman以英文轉傳事件，貼文在X上獲得15萬次觀看與眾多討論。外籍網友@Vokabre覺得不解，只是寫上「台灣」字樣的標語，不是國旗或國家象徵，不懂為何被沒收。當然貼文下方也有不少中國網友反面評論。

更重要的是，巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」將於明天出戰中國組合梁偉鏗、王昶，台灣球迷到底該拿什麼入場支持，才能表達心意，又能避開爭議？大家針對這個問題在旅法台灣人平台上展開激烈討論，被網友笑稱「創意應援大賽開始」。

有人表示要團隊合作，如6人一組，排出TAIWAN字樣；也有大型動員，各帶紅色、白色、藍色共三種顏色的毛巾入場，在觀眾席排出中華民國國旗台灣陣列，還清楚地做出圖示。

也有人說要把國旗衣穿在身上，或是印出遠看與台灣相近的「薩摩亞共和國」國旗等，力求傳達心意。

此外，還有網友提用「注音文」，或是印出「台灣獨立旗」、「台灣民主國國旗」，攜帶「珍奶玩偶」或「小熊維尼」也都是創意選項。當然，也有台灣人在網路上大力募集中華奧會旗。

駐法代表吳志中今天接受中央社電訪時表示，已與海報遭搶的楊姓女同學見面，並表示如果需要，將盡力協助報案處理。同時也與主辦方巴黎奧會籌備處、國際奧委會保持密切聯繫，對方表示將努力不讓類似事件再次發生。

吳志中告訴記者，「這件事讓台灣人再次展現韌性，不會因中國的打壓而卻步。事件不僅把全台灣人更團結起來，也讓更多本來不清楚的國際友人透過社群媒體而進一步了解台灣處境，這也是意外的收穫」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

王齊麟「左手幸運手鍊」BTS Jin也戴過！巴黎奧運限定款　紅白藍配色編織帥得很低調

奧運羽球／麟洋配金牌戰對戰中國 球迷問「央視給播嗎？」

王齊麟、李洋贏球「身後驚見NewJeans成員」　把Hyein名字唸出來台灣人秒懂

奧運羽球／王齊麟狂刷Threads 發貼文留言「懼內」閃瞎網友

相關新聞

奧運射擊／李孟遠定向飛靶射平奧運紀錄 第3名晉級決賽

巴黎奧運男子定向飛靶資格賽進入第2天，台灣好手李孟遠在昨日前3回合僅射失1次，今天最後2回合連續滿分，以124分、追平奧...

奧運網球／感性道別奧運 謝淑薇盼繼承亡父理念「交棒給下一代」

台灣網球一姐謝淑薇在睽違12年後，與曹家宜組成搭檔重返五環殿堂，遺憾在8強不敵捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Linda Noskova），無緣晉級4強。沉澱過後謝淑薇今

奧運射箭／連兩天緊咬南韓飲恨 雷千瑩：差一點就差很大一點

中華射箭隊最後一棒雷千瑩今天在女單16強賽落敗，苦戰5局以4：6不敵南韓好手全勛英，中華隊6名選手在巴黎奧運未能奪牌，雷...

奧運射箭／雷千瑩自爆手有傷靠吃藥 笑問「下屆還想看我嗎？」

「雷母」雷千瑩今天在巴黎奧運射箭賽女單16強賽落敗，以4：6不敵南韓好手全勛英，個人第4次奧運落幕，賽後談到是否再戰兩年...

奧運拳擊／黃筱雯被踩腳落敗 稱「英文很重要」引網友心疼

台灣女子拳擊好手黃筱雯日前在奧運54公斤級16強賽，對上保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova）時被踩腳造成跌倒，裁判因此誤判讀秒，最終遺憾落敗。賽後雖有不甘，但她呼籲大家不要謾罵對

奧運轉播被壟斷？愛爾達解釋「絕對沒有」 中華電信也說話了

巴黎奧運賽事如火如荼進行，中華電信今天表示，MOD、Hami Video轉播奧運收視亮眼，包含戴資穎、林昀儒、周天成及「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。