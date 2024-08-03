巴黎奧運／應援物遭搶台灣更團結 網友頻發文發聲國際

巴黎奧運羽球男雙王齊麟、李洋昨日4強賽中場邊發生球迷應援物分別遭暴力搶奪的憾事。各種貼文以英、法文在網路轉傳、發酵，向國際發聲。駐法代表吳志中表示，事件讓全台灣團結起來。

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋與王齊麟昨晚在4強賽出賽，場邊有球迷舉「台灣加油」的自製海報，遭中國男子暴力搶奪。

也有球迷手持印有Taiwan In字樣的應援毛巾，這是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品，同樣被工作人員強行拿走。

事件在社群媒體上發酵，不少外國網友也在平台X與Threads上以英文或法文轉傳、評論事件，協助對國際發聲。

網友@KrevetKing以法文寫道：「電視上沒有播出的：台灣支持者被趕出場外或搶走國旗/標語，因為台灣大陸應該不會喜歡這個訊息」，該網友似乎揶揄中國為「台灣大陸」。

網路效應確實發揮作用，法國網友@raphateezer就在X上表示，「我現在才知道台灣國旗在奧運中被禁止.... 我的天啊」。@pwnsdx則是在北韓奪金的新聞下回應，「但台灣卻不能展示國旗，奧運一切都糟透了」。

獨立記者@RazvenHK也以英文分享訊息，獲得不少按讚與上百則留言。下方有人質疑動手搶奪的粉紅衣服男子是中共聘用的「非官方愛國者」，專門在「公共活動中撕毀標語或拖走抗議者」。

當然，更多還是台灣網友接力，盼以不同語言貼文，放大聲量，讓更多國際友人知道。

台灣網友@AngryTaiwanman以英文轉傳事件，貼文在X上獲得15萬次觀看與眾多討論。外籍網友@Vokabre覺得不解，只是寫上「台灣」字樣的標語，不是國旗或國家象徵，不懂為何被沒收。當然貼文下方也有不少中國網友反面評論。

更重要的是，巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」將於明天出戰中國組合梁偉鏗、王昶，台灣球迷到底該拿什麼入場支持，才能表達心意，又能避開爭議？大家針對這個問題在旅法台灣人平台上展開激烈討論，被網友笑稱「創意應援大賽開始」。

有人表示要團隊合作，如6人一組，排出TAIWAN字樣；也有大型動員，各帶紅色、白色、藍色共三種顏色的毛巾入場，在觀眾席排出中華民國國旗台灣陣列，還清楚地做出圖示。

也有人說要把國旗衣穿在身上，或是印出遠看與台灣相近的「薩摩亞共和國」國旗等，力求傳達心意。

此外，還有網友提用「注音文」，或是印出「台灣獨立旗」、「台灣民主國國旗」，攜帶「珍奶玩偶」或「小熊維尼」也都是創意選項。當然，也有台灣人在網路上大力募集中華奧會旗。

駐法代表吳志中今天接受中央社電訪時表示，已與海報遭搶的楊姓女同學見面，並表示如果需要，將盡力協助報案處理。同時也與主辦方巴黎奧會籌備處、國際奧委會保持密切聯繫，對方表示將努力不讓類似事件再次發生。

吳志中告訴記者，「這件事讓台灣人再次展現韌性，不會因中國的打壓而卻步。事件不僅把全台灣人更團結起來，也讓更多本來不清楚的國際友人透過社群媒體而進一步了解台灣處境，這也是意外的收穫」。