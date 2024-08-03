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奧運拳擊／林郁婷受性別仇恨言論 IOC主席也看不下去發聲挺
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天指出，阿爾及利亞女拳擊手克莉芙和台灣拳后林郁婷在巴黎奧運所受到的「仇恨言論」，是「讓人完全無法接受」。
美聯社報導，巴赫（Thomas Bach）於記者會表示：「我們不會參與一場出於政治動機的…文化戰爭。」
克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷的性別疑慮，已經連續幾天受到全球各界的審視。
這起事件源自國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷和克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，該檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。
俄羅斯主導的國際拳擊總會因為誠信和治理問題，已遭到國際奧林匹克委員會除權，無法辦理奧運拳擊賽事。國際奧會已一再澄清，林郁婷和克莉芙符合巴黎奧運比賽資格，可繼續以女性身分參賽。
巴赫還說：「我們有兩位拳手，她們生來就是女性並被當作女性扶養長大，擁有證明是女性的護照，且以女性身分參加了許多年的比賽。」
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