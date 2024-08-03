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奧運拳擊／林郁婷受性別仇恨言論 IOC主席也看不下去發聲挺

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
林郁婷性別爭議又被冷飯熱炒，實在很無辜，連IOC主席都看不下去。 路透
林郁婷性別爭議又被冷飯熱炒，實在很無辜，連IOC主席都看不下去。 路透

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天指出，阿爾及利亞女拳擊手克莉芙和台灣拳后林郁婷在巴黎奧運所受到的「仇恨言論」，是「讓人完全無法接受」。

美聯社報導，巴赫（Thomas Bach）於記者會表示：「我們不會參與一場出於政治動機的…文化戰爭。」

克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷的性別疑慮，已經連續幾天受到全球各界的審視。

IOC主席巴赫發生力挺陷入性別風波的林郁婷與阿爾及利亞女拳擊手克莉芙。 路透
IOC主席巴赫發生力挺陷入性別風波的林郁婷與阿爾及利亞女拳擊手克莉芙。 路透

這起事件源自國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷和克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，該檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。

俄羅斯主導的國際拳擊總會因為誠信和治理問題，已遭到國際奧林匹克委員會除權，無法辦理奧運拳擊賽事。國際奧會已一再澄清，林郁婷和克莉芙符合巴黎奧運比賽資格，可繼續以女性身分參賽。

巴赫還說：「我們有兩位拳手，她們生來就是女性並被當作女性扶養長大，擁有證明是女性的護照，且以女性身分參加了許多年的比賽。」

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