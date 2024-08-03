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奧運網球／感性道別奧運 謝淑薇盼繼承亡父理念「交棒給下一代」
台灣網球一姐謝淑薇在睽違12年後，與曹家宜組成搭檔重返五環殿堂，遺憾在8強不敵捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Linda Noskova），無緣晉級4強。沉澱過後謝淑薇今天在社群發文，為奧運之旅畫下句點。
謝淑薇在去年4月復出後僅10個月內就成為女雙世界排名第1，分別與4位搭檔拿下5座大滿貫冠軍，贏得「百搭天后」的美名。睽違12年進入奧運後，她與年僅20歲的曹家宜組成搭檔，可惜沒有辦法完成奪牌願望。
賽後她坦言，各大賽事都有拿過獎牌，獨缺奧運，38歲的高齡也難以再征戰五環殿堂，「當然比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」
經過兩天時間梳理情緒後，謝淑薇在社群發文，她提及已故父親謝子龍曾帶給她的教誨，以及將能量傳承給下一代的理念：「我爸爸曾經跟我說過，有很多人幫助過我們，我們也要把這份能量，傳承下去。
曾經他帶著我，去跟詹詠然，黃怡萱一起練球，分享他如何帶選手、闖蕩職業。這一次，我也跟隨著他的步伐，與曹家宜一起奮戰」她再說道：「沒有遺憾，也不可惜，盡力了，一切都是最好的結果。」
最後她向奧運道別，「放下、轉身，繼續下一段旅程。謝謝所有給予支持、幫助的球迷朋友、長輩們，沒有你們這一次無法成行，再見了奧運。」
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