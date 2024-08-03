奧運拳擊／性別風波 學者：林郁婷成拳總主席玩弄政治犧牲品

台灣女拳手林郁婷征戰巴黎奧運卻捲入性別風波，國際拳總主席克列姆列夫被控是幕後黑手、企圖擾亂賽事。加拿大約克大學副教授沈榮欽今天說，林郁婷很可能是克列姆列夫玩弄政治犧牲品。

林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）無端捲入性別爭議風波，源起國際拳擊總會（IBA）去年以兩人未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。

華盛頓郵報指出，美國拳擊協會（USA Boxing）執行長麥卡提（Mike McAtee）表示，鑒於國際奧會已禁止俄羅斯和國際拳總參與奧運，美國拳擊協會早料到俄羅斯籍的國際拳總主席克列姆列夫（UmarKremlev）

可能會設法擾亂巴黎奧運。

事實上，國際拳總2019年即因多項貪腐醜聞而被國際奧會停權，而國際奧會在去年撤銷對國際拳擊總會（IBA）的承認，國際運動仲裁法庭（CAS）則在今年否決國際拳總對國際奧會撤銷其承認的上訴。

加拿大約克大學副教授沈榮欽今天在臉書發文表示，在事情鬧大後，克列姆列夫並不尋求正道解決，不願就標準進行討論，也不打算提出過去測試的結果，反而用搞政治的方式，而IBA稍早宣布，將向被阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif） 打敗的義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）頒發5萬美元（新台幣約165萬元）獎金，彷彿是她獲得奧運會冠軍。

沈榮欽指出，今年5月IBA決議將向所有獲得巴黎奧運拳擊獎牌得主頒發獎金，如今卡里尼未獲獎牌，卻給予奧運冠軍等額獎金，正是克列姆列夫以民粹的方式，來打他的性別戰爭，在運動競技場合宣揚其個人的政治理念。

沈榮欽認為，克列姆列夫的舉動，也與俄國與中國近年來利用西方左派理念，進行文化戰爭以分裂西方社會的做法一致，林郁婷只是正好在奧運前一年成為他玩弄政治的犧牲品，而「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）則是被挑動的棋子。

沈榮欽強調，問題根源在於克列姆列夫，而不是JK羅琳與英國衛報，「林郁婷無端捲入，也算讓台灣人見識到國際政治與認知作戰的玩法了。」