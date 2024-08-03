奧運田徑／感受到美短跑名將霸氣外露 張博雅期許更有自信

「跨欄正妹」張博雅首登奧運殿堂，雖無緣100公尺準決賽，她今天說，透過這次機會，近距離觀察美國女將李察遜等人，對方從熱身起就展現勢在必得的王者氣勢，她期許自己未來更有自信。

台灣跳遠好手林昱堂、400公尺跨欄選手彭名揚這次以達標方式，取得巴黎奧運資格，而「台灣最速男」楊俊瀚憑藉著積分排名，獲得男子200公尺參賽席次。根據規定，若同一國家有男子選手達標前進奧運，若女子選手無人取得參賽資格，可獲得1席參賽機會，但限定參加100公尺、800公尺和馬拉松項目，最終由張博雅獲得外卡機會。

巴黎奧運田徑主場館法蘭西運動場（Stade deFrance）捨棄紅棕色跑道，打造薰衣草紫的賽道，讓初次參賽的張博雅留下深刻印象，她接受中央社記者訪問時表示，視覺效果很夢幻，感覺不像是田徑場，反而很像網美打卡聖地。

張博雅昨天在女子100公尺亮相，資格賽先以11秒99晉級，後來預賽跑出個人本季最佳11秒88，最終無緣準決賽。

其實，張博雅原本有機會突破生涯最佳成績11秒70，甚至挑戰跑進11秒60以內，但因左腳股四頭肌傷不適、影響發揮。張博雅表示，預賽剛起跑的時候，覺得節奏還不錯，但後來因為腳痛、無法加速。

不過當張博雅看到成績後，並沒有太失落，她表示，受傷還可以跑出這樣的秒數，還算滿意，除了期許明年世大運和2026年亞運能有更好表現外，也期待2028年洛杉磯奧運可以自力取得門票，參加主項的100公尺跨欄。

透過這次奧運參賽機會，張博雅以往只能從電視上看到的短跑名將，也能夠藉由熱身機會近距離觀摩學習。

張博雅以美國短跑好手李察遜（Sha'Carri Richardson）、萊爾斯（Noah Lyles）為例，從熱身起就展現十足自信，「到正式比賽時，對方展現就是會贏的王者心態。」

美國短跑好手在場上展現的氣勢，讓個性內向的張博雅相當欣賞，她表示，未來希望能向對方看齊。