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奧運拳擊／林郁婷昨賽後未受訪 今首露面吐贏下16強賽心聲

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奧運拳擊／林郁婷昨賽後未受訪 今露面談16強表現：還不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣拳擊女將林郁婷今天首度露面，說出贏下16強賽心聲。記者季相儒／攝影
台灣拳擊女將林郁婷今天首度露面，說出贏下16強賽心聲。記者季相儒／攝影

台灣拳擊女將林郁婷奧運順利挺進8強，不過賽前陷入性別爭議讓她飽受批評，因此贏下比賽後並未立即受訪。今天她首度露面，說出贏下16強賽心聲。

林郁婷在女子拳擊57公斤量級16強中，對上烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。經歷3個回合後獲得5位裁判好評，以5：0擊敗對手，搶下8強門票。不過她賽後並未立即受訪，教練曾自強表示，希望林郁婷不要受外界打擾，不走混採區，也是怕她嚇到，「外國媒體想問相關問題，她不知怎麼回答，有點嚇到了。」

今天林郁婷接受《東森新聞》等媒體聯合訪問時，談到16強的表現，她說道：「算是人生中在奧運的首勝，打起來還是有點緊張啦，畢竟上次有些不是那麼美好的回憶，難免心中會有不好的心態和想法，還好後面有按照教練的節奏和策略，好好地發揮並打出來，今天算是前面開局不太理想，但有拉尾盤，算還不錯。」

而面對性別爭議，教練曾自強除了感到不捨，也希望大家能更聚焦在比賽本身，「國際都發表聲明了還要去討論這個，覺得心情不是很舒服。」

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