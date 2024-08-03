奧運羽球／王齊麟狂刷Threads 發貼文留言「懼內」閃瞎網友

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在2度對決贏下丹麥組合後，將於8月4日晚間出賽金牌戰。為了積極備戰奧運，王齊麟稱賽前會關掉臉書、IG，卻被檔李洋吐槽：「改成每天狂刷一波Threads。」不只狂刷，王齊麟還會在Threads偷偷放閃。

身為重度社群使用者的王齊麟雖然關掉IG、臉書，但李洋表示：「對啦，FB和IG真的很少用了，但都改用Threads，幾乎每天都會狂刷一波才甘心。」王齊麟IG上次發文是7月27日，在Threads是則是3天前，內容寫道：「報告！目前時間為法國當地晚間23:30，本人已洗香香並躺床準備就寢（應該啦），倘若又不幸出現夢遊症狀，請不要叫醒他，溫柔的引導他回到床上，謝謝合作，報告完畢。」

不僅如此，王麒麟還在同篇貼文下方留言偷偷放閃表示，「補充～也可以呼叫@10yuan.0424，本人懼內。」被提及的正是他的女友，樂天啦啦隊成員陳詩媛。超甜互動讓網友紛紛留言「要甜死誰」、「不是吧這樣可以放閃！」、「用金牌求婚。」