奧運拳擊／國際奧會再為林郁婷等人發聲 警告好事者別獵巫

台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞的克莉芙在巴黎奧運受性別風波所累。國際奧會發言人今天為兩人發聲，指兩人是受國際拳總武斷且倉促的裁定所累，完全沒有任何根據。

巴黎奧運1日進行女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）在克莉芙（ImaneKhelif）連續重擊下，開賽僅46秒即決定退賽。卡里尼退賽時拒與克莉芙握手，她在賽場上跪地落淚的畫面引發國際間關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論。

爭議的遠因是克莉芙與林郁婷去年未通過國際拳擊總會（IBA）的女子比賽資格測試，2023年世界錦標賽遭取消資格。雖然相關規定禁止帶有男性XY染色體的運動員參加女子賽事，然而有越來越多消息指向國際拳總弊端叢生。

國際奧會（IOC）早在2019年就禁止國際拳總參與奧運，並抨擊國際拳總的檢測過程不夠具體也不透明。華盛頓郵報指出，國際奧會去年6月以69比1的表決，通過與被控賄賂、操縱比賽等陰霾壟罩的國際拳總斷絕關係。巴黎奧運期間拳擊賽事均由國際奧會負責督導。

美聯社報導，國際奧會發言人亞當斯（MarkAdams）今天表示，克莉芙「生來就是女性，登記也是女性，以女性的方式生活與從事拳擊，護照內也是女性」還警告好事者別製造獵巫。

他說：「目前對這兩名選手的攻擊完全出於（國際拳總）的武斷決定，當時的決定是在沒有任何適當程序下所做出。這些危險、厭女且無稽的攻擊可能導致錯誤訊息。」

亞當斯指出，選手們已遭受相當多的網路攻擊，國際奧會有責任「照料」選手並確保選手們的安全。

希爾茲（Nikki Hiltz）是代表美國奧運代表隊參加女子組比賽的世界頂級中長跑選手，她曾直面過這類仇恨攻擊。希爾茲出生時被歸為女性，但自認為是一名非二元性別者。

希爾茲也對這次林郁婷等人遭受的風波在IG貼文：「跨性別恐懼症在奧運上變得瘋狂。反跨性言論就是反女性。這些人不是在保護女子運動，而是在執行嚴格的性別家法，任何不符者都會成為攻擊目標和誹謗對象。」