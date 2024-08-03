快訊

鳳梨控罔腰盜刷爆「案外案」 被問為何打人？他引用周星馳電影橋段：屢試不爽

熱爆！台北信義39.4度全國最熱、台大37.8度

女粉絲玩「真心話大冒險」！控一夜遭3男藝人輪番性侵敗訴

奧運拳擊／8強戰再遇世錦賽爭議對手 林郁婷遭保加利亞奧會抗議

聯合新聞網／ 綜合報導
Taiwan's Lin Yu-ting reacts after defeating Uzbekistan's Sitora Turdibekova in their women's 57 kg preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympics, Friday, Aug. 2, 2024, in Paris, France. (AP Photo/John Locher) 美國聯合通訊社
Taiwan's Lin Yu-ting reacts after defeating Uzbekistan's Sitora Turdibekova in their women's 57 kg preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympics, Friday, Aug. 2, 2024, in Paris, France. (AP Photo/John Locher) 美國聯合通訊社

台灣拳擊女將林郁婷近期深陷性別風波，不過她挺住壓力進軍奧運8強戰，並且下一戰將再度面對世錦賽發生爭議對手，來自保加利亞的卡曼諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）。

林郁婷去年世錦賽獲得銅牌後，因受國際拳總檢查顯示性別生化指數異常，在頒獎典禮臨時被取消銅牌，由8強賽被林郁婷擊敗的卡曼諾娃替補獲得。

今年奧運她再度陷入性別風波，外媒用國際拳總去年世錦賽的檢調結果大肆報導，名人看到報導後轉傳分享，引起軒然大波。縱使國際奧會在開賽前已發佈聲明澄清，但林郁婷仍飽受批評。

就在林郁婷晉級8強後，保加利亞奧會發布聲明反對林郁婷參賽。據報導，他們強調7月27日就已向國際奧會的醫學和科學委員會表達擔憂，「她們可能會因異性代表參賽而受到傷害。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 林郁婷

相關新聞

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

巴黎奧運我國昨天在由羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋挺進到金牌戰，確定進帳第二面獎牌後，今天晚間女子拳擊好手吳詩儀也將在6...

奧運羽球／王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網一票看傻：太神了

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在四強賽逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆奧運挺進金牌戰。比賽中，王齊麟有一幕「鬼之換拍」，速度之快讓網友瘋狂朝聖喊「太神」。

奧運羽球／他好奇李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運4強賽擊敗世界第2丹麥組合，順利拿下金牌戰門票。不過，有眼尖的網友發現，李洋的鬍子從小組賽到現在，一天比一天還長，好奇「是不是贏了就不能刮鬍子？」。貼文一出後，也釣出王齊麟給出解答。

奧運羽球／王齊麟狂刷Threads 發貼文留言「懼內」閃瞎網友

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在2度對決贏下丹麥組合後，將於8月4日晚間出賽金牌戰。為了積極備戰奧運，王齊麟稱賽前會關掉臉書、IG，卻被檔李洋吐槽：「改成每天狂刷一波Threads。」不只狂刷，王齊麟還會

奧運羽球／留學生舉海報替台灣加油遭搶奪 委屈受訪：很悲傷

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋與王齊麟4強戰場邊有插曲；台灣球迷楊芷芸拿著印有台灣地形圖的加油海報遭不明中國男子粗暴搶奪...

奧運羽球／拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神

我國男雙好手李洋昨天與搭檔王齊麟在巴黎奧運男雙四強賽逆轉擊敗丹麥組合，再度搶下爭奪金牌的門票，這也讓李洋奧運生涯的最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。