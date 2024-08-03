奧運拳擊／8強戰再遇世錦賽爭議對手 林郁婷遭保加利亞奧會抗議

台灣拳擊女將林郁婷近期深陷性別風波，不過她挺住壓力進軍奧運8強戰，並且下一戰將再度面對世錦賽發生爭議對手，來自保加利亞的卡曼諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）。

林郁婷去年世錦賽獲得銅牌後，因受國際拳總檢查顯示性別生化指數異常，在頒獎典禮臨時被取消銅牌，由8強賽被林郁婷擊敗的卡曼諾娃替補獲得。

今年奧運她再度陷入性別風波，外媒用國際拳總去年世錦賽的檢調結果大肆報導，名人看到報導後轉傳分享，引起軒然大波。縱使國際奧會在開賽前已發佈聲明澄清，但林郁婷仍飽受批評。

就在林郁婷晉級8強後，保加利亞奧會發布聲明反對林郁婷參賽。據報導，他們強調7月27日就已向國際奧會的醫學和科學委員會表達擔憂，「她們可能會因異性代表參賽而受到傷害。」