奧運羽球／壓力大了？王齊麟曝減少用FB、IG 李洋神回一句吐槽：每天狂刷

我國男雙好手李洋昨天與搭檔王齊麟在巴黎奧運男雙四強賽逆轉打贏丹麥組合，順利連兩屆奧運挺進金牌決賽。不過王齊麟曾說過要減少使用FB和IG，對此，搭擋李洋也神回1句吐槽他。

奧運男雙接下來8月4日晚間的金牌戰，「麟洋配」將遇上世界排名第1的大陸組合梁偉鏗與王昶，雙方是首次在奧運決賽碰頭，過去五次交手中，「麟洋配」以2勝3敗略居下風，想必將上演一場激戰。

根據中央社報導，身為重度社群使用者的王齊麟也曾說過，因為到巴黎比賽後，每天打完球加上治療結束，時間都很晚了，所以很少用臉書還有IG，要早點睡覺準備隔天賽事。

對此，搭檔李洋則直接吐槽他，對啦，FB和IG真的很少用了，但都改用Threads，幾乎每天都會狂刷一波才甘心。因為網友常在Threads標註王齊麟，而本尊也喜歡「海巡」回應留言，因此大家都戲稱他為「海巡王」，他也會開玩笑說「開始海巡了」，和球迷們保持良好互動。