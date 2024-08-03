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奧運田徑／台灣跨欄女神無緣晉級 網挖生活照暈喊「美翻天」：直接戀愛

聯合新聞網／ 綜合報導
我國「跨欄甜心」張博雅昨在巴黎奧運田徑女子100公尺預賽淘汰。圖／新華社
我國「跨欄甜心」張博雅昨在巴黎奧運田徑女子100公尺預賽淘汰。圖／新華社

我國田徑「跨欄甜心」張博雅昨天在巴黎奧運女子100公尺資格賽跑出11秒99的成績晉級，預賽再提速到11秒88，雖然無緣晉級，但生涯首次在奧運的表現已經獲得讚賞。不少網友也是第一次看到張博雅比賽，驚呼「要不是穿中華隊服，跟我說是哪個網美我都信」。

張博雅今年靠著外卡資格取得巴黎奧運門票的張博雅，為了備戰奧運必須轉戰女子100公尺，暫緩主項的欄架訓練。不過到巴黎後訓練時出現左腿肌肉緊繃的情況，但昨天仍在女子100公尺資格賽跑出11秒99的成績晉級，預賽再提速到11秒88，雖然無緣晉級，但表現已經可圈可點。

網友在Dcard發文指出，承認自己是奧運一日球迷，之前完全沒聽過張博雅這名選手，這幾天剛好有在看新聞才注意到，沒想到張博雅本人超正，「要不是穿中華隊服，你跟我說這是哪個網美我都信」，並貼出張博雅的生活照，讓他直呼「我直接戀愛」。

不少人也紛紛表示，「媽呀超暈，生活照也太漂亮，但我更喜歡她比賽的樣子」、「超美又厲害」、「我也是今天才認識她，鏡頭掃過去嚇死，也太漂亮了，這次也刷新個人紀錄了」、「今天我更有動力看奧運了，本來下午要出門的，還是在家看hami好了」。

張博雅表示，這次奧運參賽有把握機會觀察各國好手的熱身和準備狀況，也期待下次奧運能在個人主相的100公尺跨欄達標，或是世界排名取得參加資格，再度登上奧運殿堂。

我國「跨欄甜心」張博雅。 圖／新華社
我國「跨欄甜心」張博雅。 圖／新華社

擊劍選手陳弈通（右）、田徑選手張博雅（左）。 圖／中央社
擊劍選手陳弈通（右）、田徑選手張博雅（左）。 圖／中央社

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