奧運羽球／有牌了！王齊麟賽後「仰天大笑」畫面曝...網喊太可愛 本尊回應了
我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在四強賽逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆奧運挺進金牌戰。賽後有畫面捕捉到王齊麟止不住贏球的喜悅「仰天大笑」了幾秒，並對著夥伴李洋說「有牌了」，真誠的模樣讓網友直呼「太可愛了吧」。
王齊麟／李洋昨天以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆奧運闖進到金牌戰，「麟洋配」一開局打得並不順利，先丟首局後才找回節奏，連拿兩局最後順利勝出。
在賽後有畫面捕捉到，歷經了一場激戰後，王齊麟贏球太開心，止不住喜悅，對著夥伴李洋說了一句「有牌了」，接著開始「仰天大笑」，相對之下李洋比較內斂，沒有說話，但也是用滿臉笑容回應。
網友看到這幕也笑翻，紛紛回應「有牌了，怎麼這麼可愛」、「超真誠」、「很好真實把心裡的爽表現出來」、「發自內心的快樂餒」，影片也釣出被戲稱為「海巡王」王齊麟留言回應「會不會笑的很欠打？」
接下來8月4日晚間的金牌戰「麟洋配」將遇上世界排名第1的大陸組合梁偉鏗與王昶，雙方是首次在奧運決賽碰頭，過去五次交手中，「麟洋配」以2勝3敗略居下風，李洋也坦言這次爭金難度比上次更大，會在金牌戰中向所有人展示台灣精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言