快訊

奧運羽球／王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網一票看傻：太神了

奧運拳擊／台灣挺妳！林郁婷晉級8強 獲聘母校文大專任助理教授

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網一票看傻：太神了

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟／李洋挺進羽球男雙金牌戰，距離衛冕差一勝。記者季相儒／攝影
王齊麟／李洋挺進羽球男雙金牌戰，距離衛冕差一勝。記者季相儒／攝影

我國羽球男雙組合「麟洋配王齊麟李洋，昨天在在四強賽逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆奧運挺進金牌戰。比賽中，王齊麟有一幕「鬼之換拍」，速度之快讓網友瘋狂朝聖喊「太神」。

王齊麟／李洋昨天以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆闖進到金牌戰，他們先丟一局後到後來逆轉勝出，王齊麟坦言開賽的確被對手壓制，後來慢慢找回節奏，最後順利打亂對手節奏勝出。

其中王齊麟一球「鬼之換拍」的4秒影片賽後在社群平台瘋傳，在和丹麥組合激戰時，疑似球拍斷線，王齊麟這時快速移動到場邊，拿了新球拍後馬上回到場上繼續對決，這幕連主播都忍不住誇獎「他真的是很會換拍，速度都很快」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

網友也直呼「太神」，紛紛留言讚，「球拍從哪裡飛進來的」、「王齊麟其實是在忍者村長大的吧！」、「神的領域，還好有回放，當下完全沒發現」、「真的太鬼」、「這真的超強，看回放才發現有這一part」，不過也有人發現「結果他換的是李洋的球拍，然後掛網了」。

接下來「麟洋配」金牌戰將對上中國大陸組合梁偉鏗 / 王昶，李洋也坦言爭金難度確實比上屆更大，從不被大家知道與看好，到現在將有機會力拚二連霸，會在接下來的金牌戰中向所有人展示台灣精神。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球麟洋配闖進金牌戰 李洋最後一舞要展現台灣精神
▪ 拳擊林郁婷首戰獲勝 性別爭議外媒大陣仗卻撲空
▪ 舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚
▪ 八村壘傷退日本3連敗了 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李洋 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

奧運羽球／他好奇李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答

巴黎奧運／羽球「麟洋配」闖金牌戰 拳擊林郁婷再1勝有牌

影／見證「麟洋配」奪金 金門備10罈高梁酒給民眾摸彩

奧運羽球／最後一舞又將爭金 李洋喊話展現台灣精神

相關新聞

奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強

我國羽球一哥周天成今天在巴黎奧運男單8強賽遭遇印度選手拉克什亞．森（Lakshya Sen），最終以21：19、15：2...

巴黎奧運／羽球麟洋配逆轉挺進金牌戰 拳擊林郁婷進8強

在女子拳擊六十公斤級好手吳詩儀率先為中華代表團獎牌開胡，並將於今天四強賽登場力拚獎牌成色升級後，我國羽球男雙組合「麟洋配...

奧運羽球／拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神

我國男雙好手李洋昨天與搭檔王齊麟在巴黎奧運男雙四強賽逆轉擊敗丹麥組合，再度搶下爭奪金牌的門票，這也讓李洋奧運生涯的最後一...

奧運高球／潘政琮連兩輪獵鷹 排名爆衝並列第5名

巴黎奧運男子高爾夫球今天進行第二輪賽事，我國好手潘政琮在首輪打完並列第21名後，今天不僅再有獵鷹表現，還抓下7鳥，以65...

奧運拳擊／林郁婷晉8 賽後無奈躲媒體

中華拳擊隊女將林郁婷昨天首次在巴黎奧運出賽，也是拳擊隊最後一位亮相的選手，在女子五十七公斤級以五比○擊敗烏茲別克選手圖爾...

奧運田徑／張博雅飆11秒88 我國28年第一人

我國田徑「跨欄甜心」張博雅昨天進行奧運初體驗，她在巴黎奧運女子一○○公尺資格賽先跑出十一秒九九的成績晉級，預賽再將成績提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。