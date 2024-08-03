奧運羽球／王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網一票看傻：太神了

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在在四強賽逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆奧運挺進金牌戰。比賽中，王齊麟有一幕「鬼之換拍」，速度之快讓網友瘋狂朝聖喊「太神」。

王齊麟／李洋昨天以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆闖進到金牌戰，他們先丟一局後到後來逆轉勝出，王齊麟坦言開賽的確被對手壓制，後來慢慢找回節奏，最後順利打亂對手節奏勝出。

其中王齊麟一球「鬼之換拍」的4秒影片賽後在社群平台瘋傳，在和丹麥組合激戰時，疑似球拍斷線，王齊麟這時快速移動到場邊，拿了新球拍後馬上回到場上繼續對決，這幕連主播都忍不住誇獎「他真的是很會換拍，速度都很快」。

網友也直呼「太神」，紛紛留言讚，「球拍從哪裡飛進來的」、「王齊麟其實是在忍者村長大的吧！」、「神的領域，還好有回放，當下完全沒發現」、「真的太鬼」、「這真的超強，看回放才發現有這一part」，不過也有人發現「結果他換的是李洋的球拍，然後掛網了」。

接下來「麟洋配」金牌戰將對上中國大陸組合梁偉鏗 / 王昶，李洋也坦言爭金難度確實比上屆更大，從不被大家知道與看好，到現在將有機會力拚二連霸，會在接下來的金牌戰中向所有人展示台灣精神。