快訊

奧運羽球／王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網一票看傻：太神了

奧運拳擊／台灣挺妳！林郁婷晉級8強 獲聘母校文大專任助理教授

奧運羽球／他好奇李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋（左）奧運生涯最後一戰將與搭擋王齊麟（右）挑戰二連霸。特派記者季相儒／攝影
李洋（左）奧運生涯最後一戰將與搭擋王齊麟（右）挑戰二連霸。特派記者季相儒／攝影

台灣羽球男雙組合「麟洋配李洋王齊麟在巴黎奧運4強賽擊敗世界第2丹麥組合，順利拿下金牌戰門票。不過，有眼尖的網友發現，李洋的鬍子從小組賽到現在，一天比一天還長，好奇「是不是贏了就不能刮鬍子？」。貼文一出後，也釣出王齊麟給出解答。

這名網友在社群平台「Threads」表示，李洋是不是相信贏了就不能刮鬍子？所以鬍子從小組賽一直留到現在，更喊話王齊麟「如果齊麟有海巡到，能幫我解惑一下嗎？」。

貼文一出後，王齊麟果真現身在留言區，表示「那是他的節奏，不能刮！」。此外，也有不少內行網友回應「在台灣，很多運動都是這樣的，在順的時候不會剃鬍」、「運動員幾乎都有這習慣，因為要延續好運，不剪頭髮、不剃鬍鬚，這樣更man，拿下金牌」、「那是一種迷信，其實很多運動員都有」。

事實上，李洋先前就曾在IG說明，「大家如果有常看我比賽應該都知道，在比賽期間我有不刮鬍子的習慣，或許是迷信，但也成為我個人的習慣，如果順利比到最後一天的決賽，鏡頭前的我通常是滿臉鬍渣」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球麟洋配闖進金牌戰 李洋最後一舞要展現台灣精神
▪ 拳擊林郁婷首戰獲勝 性別爭議外媒大陣仗卻撲空
▪ 舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚
▪ 八村壘傷退日本3連敗了 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李洋 王齊麟 羽球 麟洋配

延伸閱讀

奧運羽球／李洋身高不到170？真相曝光網跪一排：都王齊麟的問題

奧運羽球／周天成強勢晉8強！後方「超嗨女子」搶鏡 網曝身分：太可愛

奧運桌球／不是想擦就擦！ 網曝「毛巾點」：6分倍數才可擦汗

跟奧運選手談戀愛！ 她靠這招跟金牌選手配對

相關新聞

奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強

我國羽球一哥周天成今天在巴黎奧運男單8強賽遭遇印度選手拉克什亞．森（Lakshya Sen），最終以21：19、15：2...

巴黎奧運／羽球麟洋配逆轉挺進金牌戰 拳擊林郁婷進8強

在女子拳擊六十公斤級好手吳詩儀率先為中華代表團獎牌開胡，並將於今天四強賽登場力拚獎牌成色升級後，我國羽球男雙組合「麟洋配...

奧運羽球／拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神

我國男雙好手李洋昨天與搭檔王齊麟在巴黎奧運男雙四強賽逆轉擊敗丹麥組合，再度搶下爭奪金牌的門票，這也讓李洋奧運生涯的最後一...

奧運高球／潘政琮連兩輪獵鷹 排名爆衝並列第5名

巴黎奧運男子高爾夫球今天進行第二輪賽事，我國好手潘政琮在首輪打完並列第21名後，今天不僅再有獵鷹表現，還抓下7鳥，以65...

奧運拳擊／林郁婷晉8 賽後無奈躲媒體

中華拳擊隊女將林郁婷昨天首次在巴黎奧運出賽，也是拳擊隊最後一位亮相的選手，在女子五十七公斤級以五比○擊敗烏茲別克選手圖爾...

奧運田徑／張博雅飆11秒88 我國28年第一人

我國田徑「跨欄甜心」張博雅昨天進行奧運初體驗，她在巴黎奧運女子一○○公尺資格賽先跑出十一秒九九的成績晉級，預賽再將成績提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。