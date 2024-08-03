奧運羽球／他好奇李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運4強賽擊敗世界第2丹麥組合，順利拿下金牌戰門票。不過，有眼尖的網友發現，李洋的鬍子從小組賽到現在，一天比一天還長，好奇「是不是贏了就不能刮鬍子？」。貼文一出後，也釣出王齊麟給出解答。

這名網友在社群平台「Threads」表示，李洋是不是相信贏了就不能刮鬍子？所以鬍子從小組賽一直留到現在，更喊話王齊麟「如果齊麟有海巡到，能幫我解惑一下嗎？」。

貼文一出後，王齊麟果真現身在留言區，表示「那是他的節奏，不能刮！」。此外，也有不少內行網友回應「在台灣，很多運動都是這樣的，在順的時候不會剃鬍」、「運動員幾乎都有這習慣，因為要延續好運，不剪頭髮、不剃鬍鬚，這樣更man，拿下金牌」、「那是一種迷信，其實很多運動員都有」。

事實上，李洋先前就曾在IG說明，「大家如果有常看我比賽應該都知道，在比賽期間我有不刮鬍子的習慣，或許是迷信，但也成為我個人的習慣，如果順利比到最後一天的決賽，鏡頭前的我通常是滿臉鬍渣」。