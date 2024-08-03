奧運拳擊／台灣「拳力」出擊 吳詩儀將拚金牌戰門票

中央社／ 巴黎2日電
女子拳擊好手吳詩儀。 法新社
女子拳擊好手吳詩儀。 法新社

巴黎奧運台灣代表隊賽程已過半，已經保底銅牌的女子拳擊好手吳詩儀，將力拚金牌戰門票；「抗癌女拳王」陳念琴則要在8強登場，只要跨過這關，就可提前確定有獎牌入袋。

吳詩儀4強將對上中國女將楊文璐，雙方曾在去年杭州亞運4強交鋒，當時吳詩儀落敗，而楊文璐最終則拿下亞運金牌。

沒想到時隔一年後雙方來到巴黎奧運又狹路相逢，巧合的是又要在4強碰頭，吳詩儀表示，4強只是開始不是結束，「我有信心這次一定要能復仇。」

陳念琴則是在8強登場，對手是烏茲別克的卡米多娃（Navbakhor Khamidova），只要再拿一勝，陳念琴將可一掃上屆東京奧運陰霾，至少保底進帳一面銅牌。

射箭賽場上，台灣代表隊僅存的女子老將雷千瑩，將在女子個人對抗賽16強對上韓國好手全勳英，對手在排名賽以總分664分、排在第13名，算是韓國隊當中實力比較不穩定的一人，雷千瑩若能正常發揮，有機會一搏。

另外射擊項目台灣好手李孟遠，將先在男子定向飛靶資格賽第2天後2輪賽事拚戰，希望能擠進最後6強的決賽窄門。

男子高爾夫也持續熱戰，台灣好手潘政琮前2回合好表現，讓他暫時排在並列第5，且落後領先者僅3桿，第3回合各家好手勢必努力搶低桿數。

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