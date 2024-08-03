巴黎奧運／羽球「麟洋配」闖金牌戰 拳擊林郁婷再1勝有牌

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟擊敗丹麥組合，連兩屆奧運闖進金牌戰，距衛冕金牌僅差一步，女子拳擊好手林郁婷在女子57公斤級賽事搶勝晉級8強，再1勝就有獎牌。

奧運羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟今天4強與丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）交手，苦戰3局以18比21、21比17、21比10搶勝，不同於東京奧運，今天湧入許多台灣球迷進場加油，也讓李洋、王齊麟感動。

拳擊名將林郁婷今天在女子57公斤級16強出賽，對上烏茲別克選手圖爾迪別科娃（SitoraTurdibekova），以5比0完勝晉級8強，再添1勝就確定有獎牌。

射擊好手李孟遠在男子定向飛靶資格賽前3輪，射下74分高分，暫時排在第3，明天資格賽後2輪，只要持續穩定發揮，很有機會擠進最後6強決賽窄門。

上屆東京奧運奪銅的高爾夫好手潘政琮，在今天第2回合大顯神威，全場抓7博蒂、吞3柏忌、獵1鷹繳出65桿佳績，前兩回合打出以低於標準8桿的134桿、並列第5，僅落後領先者3桿。

羽球一哥周天成連3屆奧運闖進男單8強，今天以21比19、15比21、12比21不敵印度好手森恩（LakshyaSen）、無緣改寫隊史最佳參賽紀錄。

「跨欄正妹」張博雅在女子100公尺資格賽以11秒99、分組第3名成績晉級，預賽她再將成績推進，飆出本季最佳的11秒88，可惜未能晉級準決賽。

射箭混雙雷千瑩、戴宇軒16強首戰就強碰「大魔王」、韓國的林是見、金優鎮，開賽連丟2局，接著雖搶回2局、扳平積分，鏖戰至加射以19比20惜敗，積分4比5、無緣晉級，台灣射箭代表隊僅剩雷千瑩的女子個人賽單兵作戰。

射擊女子25公尺手槍資格賽，田家榛以總分581分、排名第16，「證件妹」以572分排名31，兩人都無緣晉級決賽。