奧運輕艇／激流越野計時賽 吳少璿、張筑涵雙雙完賽晉級

巴黎奧運今天進行的輕艇極限激流越野計時賽，台灣女子好手張筑涵以76秒58完賽排名第23名；男子好手吳少璿則以82秒73排在第36名，兩人也雙雙晉級第1輪賽事。

輕艇激流越野是新增項目，根據規定，只要取得輕艇參賽資格的選手，都可報名參加激流越野，同樣也會頒發獎牌。

張筑涵今天以76.85秒的成績，在37名女子參賽選手中排名第23名，也是所有亞洲參賽選手當中排名最佳；至於吳少璿則是以82.73秒的成績，在38名參賽選手中排在第36名。

由於計時賽只要完賽就能晉級，因此吳少璿和張筑涵也雙雙晉級第1輪分組對抗賽，對抗賽將會有4艘船一起在河道上競爭最有利的路線，形成「大亂鬥」精彩刺激的場面。