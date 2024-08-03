奧運羽球／台灣應援旗遭硬搶 駐法處：協助報警並與奧會溝通

羽球男雙麟洋配今出戰巴黎奧運4強，場邊卻發生民眾印有「台灣」字樣應援物被工作人員與疑中國人士搶奪的事件。駐法代表處表示，正協助暴力受害者報案，也與奧委會積極溝通中。

羽球好手李洋與王齊麟今天在巴黎奧運男子雙打4強戰勝出。場邊台灣觀眾避開中華民國國旗禁令，攜帶台灣毛巾以及自製海報進場為選手加油，卻遭到工作人員沒收與疑似中國男子暴力硬搶。

根據社群平台Threads上的影片，有觀眾拿著東奧的台灣小毛巾以及寫有「台灣加油」的手製台灣地圖海報為台灣加油，卻分別被工作人員拉扯沒收，以及一位身穿粉色上衣、疑似為中國籍的男子粗暴搶奪，引發周邊觀眾噓聲。

駐法代表處今天稍晚接受中央社電訪時表示，對於發生的事件感到遺憾，也已在第一時間展開積極處理。

駐法代表處表示，事件可分為兩層面。第一是台灣觀眾遭到顯然非工作人員的男性暴力扯海報的部分。

此事「因涉及人身攻擊問題」，已協助這名女子向警察局報案，「也譴責任何暴力行為」。

第二部分則是印有Taiwan字樣毛巾被工作人員沒收的事情。對此，代表處與中華奧會不斷保持密切協調，並各自透過不同管道處理。

中華奧會有和國際奧委會、主辦方巴黎奧會籌備處的溝通管道，已向對方表達希望在未來執法上不要再有這種暴力行為。

駐法代表處則是與法國外交部，以及當地政府持續溝通，同時把訊息傳達至巴黎奧會。

翻看奧會規章，可攜帶物品規範寫道，「只允許攜帶參與國、地區的國旗」，且大小有限制。

代表處指出，中華民國國旗很遺憾確實在禁止之列，但沒有明文規定禁止印有「台灣」字樣的物品。同時強調中華奧會、代表處，仍正與國際奧會和巴黎奧會針對這件事進行溝通，希望之後在執行上能避免誤會。

代表處告訴記者，不能排除部分工作人員對規定未有完整訓練與瞭解，只是因現場混亂、情緒慌張而過度詮釋，「也希望台灣觀眾能繼續理性為選手加油」。

【中央社巴黎、台北2日綜合報導】

台灣羽球男雙李洋、王齊麟今天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。中華奧會榮譽副主席陳士魁說，奧運官網都有明訂相關規定。

陳士魁接受中央社訪問時透露，其實巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」

今天巴黎奧運羽球關鍵4強戰，台灣組合李洋、王齊麟在場上激戰，場邊就有突發狀況，1名台灣女球迷手拿台灣地圖造型加油海報替「麟洋配」加油，卻引發一名中國男子不滿，直接上前一把扯下並奪走海報。

另外，也有球迷手持印有「Taiwan In」字樣的應援毛巾，這也是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品，同樣被工作人員強行拿走。

根據巴黎奧運官網指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」

體育署長鄭世忠在接受中央社記者訪問時表示，其實在「麟洋配」預賽最後一場打中國組合時，全場包括外國的球迷都已經一起在高喊「Taiwan」、幫忙加油，雖然國際奧會有其相關規定，「但擋不住選手的好成績，全世界都知道他們來自台灣。」