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奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強
我國羽球一哥周天成今天在巴黎奧運男單8強賽遭遇印度選手拉克什亞．森（Lakshya Sen），最終以21：19、15：21、12：21，連續3屆止步於8強。
過去兩次奧運會都止步於8強的周天成，今年再戰巴黎奧運在16強賽擊敗日本名將奈良岡功大後，今天8強賽則是對上印度選手拉克什亞．森，在只要取勝就能刷新個人生涯最佳紀錄的情況下，周天成今天首局就打得相當強勢，在局中更將領先優勢拉大，儘管局末拉克什亞．森一度將差距縮小甚至是逆轉，但周天成仍是頂住壓力以21：19先下一城。
第二局周天成開局雖然一度落後，不過他重新調整後一度將比數追平，但年輕的拉克什亞．森在該局展現進攻侵略性，讓周天成頻頻處於被動狀態，最終他不僅以21：15扳平戰局，決勝局也在一路領先下以21：12成功關門，搶下4強門票，周天成則是連3屆止步8強。
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