奧運高球／潘政琮連兩輪獵鷹 排名爆衝並列第5名

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
潘政琮。 路透
潘政琮。 路透

巴黎奧運男子高爾夫球今天進行第二輪賽事，我國好手潘政琮在首輪打完並列第21名後，今天不僅再有獵鷹表現，還抓下7鳥，以65（－6）桿成績繳卡，排名一口氣爆衝到並列第5名。

上屆東京奧運在銅牌戰加賽勝出，為我國拿下史上首面奧運高球獎牌的潘政琮，今年則是與俞俊安攜手參賽，在首輪賽事中，潘政琮與俞俊安就都有獵鷹表現，其中潘政琮以69（－2）桿一度暫居第21名。

不過今天的第二輪潘政琮手感更加火燙，在10至18洞他共抓下4鳥、1老鷹，單輪共抓下7鳥、1老鷹、吞下3柏忌，以65（－6）桿腳卡，兩輪合計134（－8）桿，排名上升到並列第5名。

至於首輪打出高於標準桿2桿的俞俊安，今天表現也回穩，共計抓下3鳥吞下1柏忌，單輪69（－2）桿，兩輪合計平標準桿的142桿，暫時並列第43名。

而在前兩輪打完後共有3名選手並列第一名，分別為首輪領先的松山英樹、美國名將薛菲爾（Xander Schauffele）以及英國弗利特伍德（Tommy Fleetwood），3人在前兩輪打完皆以131（－11）桿暫居領先。

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