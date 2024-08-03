奧運高球／潘政琮連兩輪獵鷹 排名爆衝並列第5名
巴黎奧運男子高爾夫球今天進行第二輪賽事，我國好手潘政琮在首輪打完並列第21名後，今天不僅再有獵鷹表現，還抓下7鳥，以65（－6）桿成績繳卡，排名一口氣爆衝到並列第5名。
上屆東京奧運在銅牌戰加賽勝出，為我國拿下史上首面奧運高球獎牌的潘政琮，今年則是與俞俊安攜手參賽，在首輪賽事中，潘政琮與俞俊安就都有獵鷹表現，其中潘政琮以69（－2）桿一度暫居第21名。
不過今天的第二輪潘政琮手感更加火燙，在10至18洞他共抓下4鳥、1老鷹，單輪共抓下7鳥、1老鷹、吞下3柏忌，以65（－6）桿腳卡，兩輪合計134（－8）桿，排名上升到並列第5名。
至於首輪打出高於標準桿2桿的俞俊安，今天表現也回穩，共計抓下3鳥吞下1柏忌，單輪69（－2）桿，兩輪合計平標準桿的142桿，暫時並列第43名。
而在前兩輪打完後共有3名選手並列第一名，分別為首輪領先的松山英樹、美國名將薛菲爾（Xander Schauffele）以及英國弗利特伍德（Tommy Fleetwood），3人在前兩輪打完皆以131（－11）桿暫居領先。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言