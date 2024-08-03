巴黎奧運／羽球麟洋配逆轉挺進金牌戰 拳擊林郁婷進8強

在女子拳擊六十公斤級好手吳詩儀率先為中華代表團獎牌開胡，並將於今天四強賽登場力拚獎牌成色升級後，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天也在四強賽以十八比廿一、廿一比十七、廿一比十逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆挺進到金牌戰，也確定為代表團收入今年第二面奧運獎牌。

上屆東京奧運奪下金牌的王齊麟／李洋，今年再戰巴黎奧運雖然受到世界羽球聯盟積分採計失誤影響，加上籤運關係，被迫分組賽必須多打一場，但他們仍是不負眾望在分組賽拉出四連勝後，八強賽也拍退泰國組合，闖進四強賽。

李洋直言 今年奪金難度高

昨天的四強賽碰上分組賽就交手過的丹麥組合，「麟洋配」在先丟首局的情況下，後兩局逐漸找回節奏，先將比賽扳平進入決勝局後，一路壓制對手，逆轉搶下金牌戰門票。「麟洋配」有望繼舉重好手許淑淨在倫敦與里約奧運後，達成我國選手連續兩屆奧運奪金的紀錄，更有機會力拚首對在奧運男雙完成衛冕的組合。

對於昨天在壓倒丹麥組合的加油聲浪中驚險逆轉，還發生球迷高舉「台灣加油」標語遭到陌生男子搶走的場邊騷動，王齊麟直言球迷的加油聲確實是他們最終逆轉的關鍵，「球迷的聲音真的是支持我，因為我自己氣勢一度非常低迷。第二局體能跟精神力都下降，但球迷的聲音讓我想說我一定要咬住，然後李洋也一直在旁邊鼓勵我，今天有這些的加油聲，讓我在最後可以醒過來。」

巴黎奧運羽球男雙四強賽，許多球迷在現場為「麟洋配」吶喊，兩人最後用逆轉勝來感謝球迷的加油。特派記者季相儒／攝影

談到明天將與中國大陸組合梁偉鏗／王昶爭金，李洋也直言今年奪金難度將更勝上屆，「確實更不容易，畢竟上一屆我們五勝就拿金牌了，現在拿了六勝卻還在這。不只是年紀更長，加上上一屆根本沒人知道我們，看社群追蹤人數就知道，所以心態上又更不一樣。」

吳詩儀今出賽 拚獎牌成色

至於近期再度受到性別風波騷擾的我國女子拳擊五十七公斤級好手林郁婷，昨天對上烏茲別克選手圖爾迪別科娃，在雙方實力有所落差下，林郁婷整場比賽從容以對，最終以五比○勝出挺進到八強賽，與今天將在四強賽登場的吳詩儀，以及同樣已經打進到八強賽的陳念琴，繼續攜手向前邁進。

對於林郁婷的性別再度受到質疑，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會也在昨天發出聯合聲明力挺，強調這次奧運參賽的運動員都符合比賽資格與規定。

而我國射箭混雙雷千瑩／戴宇軒昨天在十六強賽就碰上第一種子南韓金優鎮／林是見，雙方一度戰成四比四平手，最終中華隊就在加射賽遺憾落敗，我國射箭隊今年也僅剩下雷千瑩今天將在女單十六強賽持續進擊。