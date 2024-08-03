奧運田徑／張博雅飆11秒88 我國28年第一人

我國田徑「跨欄甜心」張博雅昨天進行奧運初體驗，她在巴黎奧運女子一○○公尺資格賽先跑出十一秒九九的成績晉級，預賽再將成績提速到十一秒八八，儘管無緣晉級，但也成為繼一九九六年的「風速女王」王惠珍後，再一位在奧運跑出十二秒內的我國女子短跑選手。

今年靠著外卡資格取得巴黎奧運門票的張博雅，為了備戰奧運必須轉戰女子一○○公尺賽事，過去一段時間暫緩主項的欄架訓練，並期待能在奧運舞台上刷新自己一○○公尺最佳紀錄十一秒七○。

不過在來到巴黎後，張博雅在訓練時出現左腿肌肉緊繃的狀況，但昨天她仍是先在資格賽跑出十一秒九九晉級預賽，又在預賽與各國好手競爭下跑出個人本季最佳的十一秒八八，儘管無緣晉級，但生涯首次奧運表現可圈可點。

這次跨海督軍的教練王國慧表示，張博雅因為腳部不適，不然有機會挑戰十一秒六○，並認為張博雅在經過奧運洗禮後，心智肯定會成長很多，不會再像去年杭州亞運一樣緊張。

至於張博雅則表示，這次奧運參賽她也把握機會觀察各國好手的熱身與準備狀況，並期待下屆奧運會能在個人主項的女子一○○公尺跨欄靠著達標或是世界排名取得參賽資格，再度登上奧運殿堂。