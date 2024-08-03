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奧運射箭／戴宇軒、雷千瑩 拚到加射一分輸韓

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
戴宇軒(右)與雷千瑩。 法新社
戴宇軒(右)與雷千瑩。 法新社

中華射箭隊戴宇軒雷千瑩昨天在混合團體十六強賽讓南韓組合嚇出一身冷汗，從絕對落後局面拚到延長加射，最後一箭之差以四比五落敗，無緣晉級八強，「雷母」雷千瑩說：「後面有嚇到他們。」

中華隊面對南韓隊兩名好手金優鎮、林是見，射完前兩局○比四落後，讓滿場南韓觀眾看得相當開心，準備迎接勝利；戴宇軒、雷千瑩頂住龐大壓力，第三局扳回一城，第四局更是連續四箭滿分，追成四比四平手。

進入延長加射後，四名選手各射一箭，南韓連續兩箭滿分，戴宇軒也射出十分，但雷千瑩九分，中華隊可惜以一分之差落敗。

中華隊教練劉展明表示，加賽就是排名高的選手先射，可給後面選手壓力，戴宇軒、雷千瑩都未放棄，拚到延長加射落敗，也是沒辦法的事。

雷千瑩見過大風大浪，賽後走向國內媒體受訪時，態度十分平靜，還說：「讓你們緊張了。比賽後面做得很好，有嚇到他們，加射結果有點可惜，但我們非常努力，已經拿出最好的表現。」

戴宇軒從第三局最後一箭到延長加射，連續四箭射出滿分，他表示，這場比賽表現很滿意，把奧運經驗累積起來，回去會繼續努力，讓下次比賽更好。

雷千瑩今天將在女單十六強對決南韓好手全勛英，她說：「南韓穩定性比我們好，但進場後張力、對抗氛圍都有變數，相信自己可以做得到。」

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