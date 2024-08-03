奧運射箭／戴宇軒、雷千瑩 拚到加射一分輸韓

中華射箭隊戴宇軒、雷千瑩昨天在混合團體十六強賽讓南韓組合嚇出一身冷汗，從絕對落後局面拚到延長加射，最後一箭之差以四比五落敗，無緣晉級八強，「雷母」雷千瑩說：「後面有嚇到他們。」

中華隊面對南韓隊兩名好手金優鎮、林是見，射完前兩局○比四落後，讓滿場南韓觀眾看得相當開心，準備迎接勝利；戴宇軒、雷千瑩頂住龐大壓力，第三局扳回一城，第四局更是連續四箭滿分，追成四比四平手。

進入延長加射後，四名選手各射一箭，南韓連續兩箭滿分，戴宇軒也射出十分，但雷千瑩九分，中華隊可惜以一分之差落敗。

中華隊教練劉展明表示，加賽就是排名高的選手先射，可給後面選手壓力，戴宇軒、雷千瑩都未放棄，拚到延長加射落敗，也是沒辦法的事。

雷千瑩見過大風大浪，賽後走向國內媒體受訪時，態度十分平靜，還說：「讓你們緊張了。比賽後面做得很好，有嚇到他們，加射結果有點可惜，但我們非常努力，已經拿出最好的表現。」

戴宇軒從第三局最後一箭到延長加射，連續四箭射出滿分，他表示，這場比賽表現很滿意，把奧運經驗累積起來，回去會繼續努力，讓下次比賽更好。

雷千瑩今天將在女單十六強對決南韓好手全勛英，她說：「南韓穩定性比我們好，但進場後張力、對抗氛圍都有變數，相信自己可以做得到。」