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奧運拳擊／林郁婷晉8 賽後無奈躲媒體

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
中華拳擊隊最後一位出賽的選手林郁婷（右）在女子五十七公斤級十六強賽，對決烏茲別克選手圖爾迪別科娃，以五比○獲勝。特派記者季相儒／攝影
中華拳擊隊最後一位出賽的選手林郁婷（右）在女子五十七公斤級十六強賽，對決烏茲別克選手圖爾迪別科娃，以五比○獲勝。特派記者季相儒／攝影

中華拳擊隊女將林郁婷昨天首次在巴黎奧運出賽，也是拳擊隊最後一位亮相的選手，在女子五十七公斤級以五比○擊敗烏茲別克選手圖爾迪別科娃，搶下八強門票，賽後面對在場等待的大批各國媒體，完全沒有停下腳步受訪。中華隊教練曾自強談到原因，他說：「尊重每個人的言論，外國媒體想問相關問題，她不知怎麼回答，有點嚇到了。」

林郁婷性別議題又被炒作，國際奧會認為她的資格無虞，昨天賽後仍有超過五十名外媒等候，台灣媒體看到這種景象也相當訝異，採訪區情況有些混亂。

林郁婷直接通過採訪區走回休息室，未發表任何意見，曾自強也一樣，後來走出休息區避過大批外媒，在採訪區外接受台媒訪問。

曾自強表示，從林郁婷的表現看來，確實可以理解她的實力，全力發揮未受影響；相關話題已經討論很多次，她沒有太大想法，盡力拿下奧運首勝，繼續往前邁進。

林郁婷最近關掉相關社群，曾自強證實確有此事，他表示，比賽壓力很大，亂七八糟的新聞很多，讓她不知所措，希望她能好好享受比賽。

「此事已經不能用心疼來講了。」曾自強表示，林郁婷一再面對這種事，不能專注比賽，對她感到很不捨；曾自強很有感觸說：「就是裝作沒什麼事，不能給林郁婷太多情緒壓力。」

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