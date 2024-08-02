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奧運田徑／教練跨海督軍奧運首秀 勉張博雅114年成績有突破

中央社／ 台北2日電
張博雅。新華社
張博雅。新華社

「跨欄正妹」張博雅出征巴黎奧運，教練王國慧雖沒能隨行，但透過影片掌握狀況，王國慧今天說，張博雅100公尺預賽因腳不適，否則有望跑進11秒6內，盼明年100公尺跨欄成績有所突破。

張博雅這次憑藉著外卡，首度獲得奧運參賽機會，今天在巴黎奧運女子100公尺項目登場，先從資格賽出線，隨後預賽跑出11秒88，分組第9作收，無緣準決賽。

張博雅首度奧運之旅，王國慧未能隨行，但仍每天透過訓練影片即時掌握選手訓練狀況，在看完影片後，會再提醒張博雅哪些部分要修正，王國慧笑著說，「現在網路、視訊很方便，變成是遙控指導。」

張博雅今天賽後馬上與王國慧通話，王國慧即使隔著手機仍能感受到張博雅當下興奮的情緒，王國慧認為，張博雅經歷奧運洗禮，「在心智上成熟很多，不會像去年杭州亞運這麼緊張。」

王國慧表示，原先預期張博雅這次成績可以在11秒6以內，但張博雅日前訓練時，「好像股四頭肌傷到，有點不舒服。」

張博雅今天預賽成績優於資格賽，但王國慧透露，張博雅預賽途中準備加速時，「腳有點不舒服，不敢再加速，她自己也覺得如果能順暢加速上去，可以跑進11秒6以內，但不敢冒險，怕影響後面其他比賽。」

不過，其實張博雅平時是專攻100公尺跨欄，100公尺並非主項。王國慧表示，希望張博雅下次奧運可以靠著達標或積分排名方式取得參賽資格，並相信選手有這樣的實力，期待明年100公尺跨欄成績有所突破，接下來目標取得明年世錦賽參賽資格。

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