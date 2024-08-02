快訊

美就業急降溫…美股道瓊早盤暴跌逾600點 英特爾下殺28%

奧運拳擊／捲性別爭議…逾50個外國媒體大陣仗等人 林郁婷直接走回休息室

台北不是最便宜？全球鼎泰豐小籠包比一比 在這城市吃最划算

奧運羽球／台灣應援物 遭工作人員及疑似中國男子硬搶

中央社／ 巴黎2日專電
陌生男子搶走海報後就往球場外跑。特派記者季相儒／攝影
陌生男子搶走海報後就往球場外跑。特派記者季相儒／攝影

羽球好手李洋與王齊麟今天在巴黎奧運男子雙打4強戰勝出。場邊台灣觀眾避開國旗禁令，攜帶台灣毛巾以及「台灣地形圖」進場為選手加油，卻遭到工作人員與疑似中國男子硬搶，引發周邊觀眾噓聲。

羽球好手李洋與王齊麟今天出戰巴黎奧運男子雙打4強，不少台灣觀眾進場幫兩人加油。由於先前中華民國國旗以及俄羅斯、白俄羅斯國旗不能進場的標誌在社群網路上傳開，也傳出有觀眾因帶國旗進入而被場館工作人員請出，因此應援台灣人選擇避開爭議，帶其他台灣旗幟加油。

然而，根據社群平台Threads上的影片，有觀眾拿著東奧的台灣毛巾以及「台灣地形圖」為台灣加油，卻分別被一位中國男子以及工作人員粗暴搶奪。

根據不同人拍攝到的影片，麟洋四強賽中，場邊台灣觀眾拿著「東奧in毛巾」，也就是東奧麟洋配壓線in的應援毛巾，卻被工作人員硬生生搶走，被拍攝到的台灣民眾用英文詢問「為什麼？」，同時也聽到有人用法文問：「又怎麼了嗎？」

男性工作人員硬搶後，引發周圍大批台灣與外國民眾如雷噓聲，也有人比出倒讚手勢。然而，根據規定，禁止攜帶入場的只有中華民國國旗。

發文者在下方有另一則影片，表示更早時，是有一位台灣女生拿著台灣地形圖，上面寫著「台灣加油」，引來工作人員關切。

然而正當工作人員用對講機想搞清楚規則時，有一位身穿粉色上衣、顯然非工作人員的中國男子，直接從台灣女子手中搶走物品，動作相當粗暴。

其他觀眾看不下去，使他在轉身離開過程中被不少人拉著，群眾不讓他順利逃離。工作人員看似將男子拉走，但也並未將男子搶走的物品歸還女子。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相
▪ 拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」
▪ 羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲
▪ 美國輕取南蘇丹晉級8強 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球

延伸閱讀

影／見證「麟洋配」奪金 金門備10罈高梁酒給民眾摸彩

奧運羽球／稱今年爭金難度更大 李洋：上屆5勝就拿金牌

王齊麟維基教練被亂改「變女友陳詩媛」 網笑瘋曬截圖虧「懼內」

Live／麟洋配上演先失一局逆轉勝 對丹麥組合決勝局21:10前進搶金

相關新聞

奧運拳擊／性別爭議超過50名外國媒體大陣仗等人 林郁婷直接走回休息室

中華拳擊隊好手林郁婷，今天在女子57公斤級16強賽以5：0擊敗烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibeko...

奧運拳擊／最後一棒林郁婷強勢出擊 扳倒烏茲別克選手挺進8強

中華拳擊隊最後一位出賽的選手林郁婷，今天在女子57公斤級16強賽亮相，對決烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Tur...

奧運羽球／最後一舞又將爭金 李洋喊話展現台灣精神

今年將是最後一次打奧運的我國男雙好手李洋，在今天與搭檔王齊麟再度搶下奧運金牌戰門票，奧運生涯最後一戰將再一次獲得爭金以及...

奧運羽球／舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在巴黎奧運男雙4強賽登場，最終以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合...

奧運羽球／單屆兩勝丹麥組合 麟洋配跨屆11連勝晉金牌戰

將挑戰奧運男雙金牌衛冕的我國「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在4強賽再戰丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森...

奧運射箭／南韓差點讓煮熟的鴨子飛了 雷千瑩說後面有嚇到他們

南韓隊獨霸巴黎奧運射箭賽，今天在混合團體16強淘汰賽卻被中華隊嚇出一身冷汗，進入延長加射才以5：4驚險過關，搶下8強門票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。