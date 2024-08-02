奧運羽球／台灣應援物 遭工作人員及疑似中國男子硬搶

羽球好手李洋與王齊麟今天在巴黎奧運男子雙打4強戰勝出。場邊台灣觀眾避開國旗禁令，攜帶台灣毛巾以及「台灣地形圖」進場為選手加油，卻遭到工作人員與疑似中國男子硬搶，引發周邊觀眾噓聲。

羽球好手李洋與王齊麟今天出戰巴黎奧運男子雙打4強，不少台灣觀眾進場幫兩人加油。由於先前中華民國國旗以及俄羅斯、白俄羅斯國旗不能進場的標誌在社群網路上傳開，也傳出有觀眾因帶國旗進入而被場館工作人員請出，因此應援台灣人選擇避開爭議，帶其他台灣旗幟加油。

然而，根據社群平台Threads上的影片，有觀眾拿著東奧的台灣毛巾以及「台灣地形圖」為台灣加油，卻分別被一位中國男子以及工作人員粗暴搶奪。

根據不同人拍攝到的影片，麟洋四強賽中，場邊台灣觀眾拿著「東奧in毛巾」，也就是東奧麟洋配壓線in的應援毛巾，卻被工作人員硬生生搶走，被拍攝到的台灣民眾用英文詢問「為什麼？」，同時也聽到有人用法文問：「又怎麼了嗎？」

男性工作人員硬搶後，引發周圍大批台灣與外國民眾如雷噓聲，也有人比出倒讚手勢。然而，根據規定，禁止攜帶入場的只有中華民國國旗。

發文者在下方有另一則影片，表示更早時，是有一位台灣女生拿著台灣地形圖，上面寫著「台灣加油」，引來工作人員關切。

然而正當工作人員用對講機想搞清楚規則時，有一位身穿粉色上衣、顯然非工作人員的中國男子，直接從台灣女子手中搶走物品，動作相當粗暴。

其他觀眾看不下去，使他在轉身離開過程中被不少人拉著，群眾不讓他順利逃離。工作人員看似將男子拉走，但也並未將男子搶走的物品歸還女子。