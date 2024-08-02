巴黎奧運／賽程進入重頭戲全民集氣 台北101點燈為台灣健兒加油
巴黎奧運如火如荼展開，稍早台灣「麟洋配」李洋、王齊麟逆轉勝丹麥組合，挺進羽球男雙金牌戰。台北101晚間點燈打字，展現與台灣選手同在，盼凝聚力量，為奧運台灣健兒加油。
巴黎奧運進入重頭戲，羽球好手李洋與王齊麟今天在巴黎奧林匹克運動會男子雙打4強戰，以2：1逆轉勝丹麥組合阿斯特魯普和拉斯姆森，挺進金牌戰，全台民眾熱血沸騰。
台北101在晚間6時30分至10時點燈打字，全民集氣為奧運台灣隊加油，點燈文字包含「感謝奧運台灣健兒」、「勇往直前 超越自我」、「堅持不懈 爭取勝利」、「全民應援 集氣相挺」、「奧運台灣隊 加油！」。
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