奧運拳擊／日本前奧運金牌：知林郁婷魔鬼訓練量 對爭議感到難過

台灣拳后林郁婷陷入性別爭議，曾在東京奧運資格賽被她擊敗的日本女子拳擊東京奧運金牌得主入江聖奈表示，她很清楚林郁婷魔鬼般的訓練量，因此對於這種情況感到難過。

日媒Sponichi Annex報導，對於入江聖奈而言，林郁婷是相當重要的對手，因為她曾在2020年東京奧運的亞洲及大洋洲區資格賽決賽中，遭到林郁婷完敗。

進入奧運正式賽事後，林郁婷止步16強，沒有和入江再次交手。入江最終獲得女子57公斤級金牌，成為史上首位獲得奧運女子拳擊金牌的日本選手。不過，入江甚至在2022年亞洲錦標賽開打前說過，「如果沒有打敗林，我無法打從心底說出自己是真正的世界第一」，展現她對林郁婷的強烈關注。

阿爾及利亞選手克莉芙（Angela Carini）與林郁婷陷入性別爭議後，入江7月31日在社群媒體X連續多次發文表示，「到哪裡算是女性，哪裡算是男性，我們確實需要盡快區分出明確界限，但是作為知道林魔鬼般訓練量的人，我感到有些難過。」

她還表示，「此外，作為在國際大賽上活躍的選手，禁藥檢測是強制進行的，尿檢也是在工作人員面前進行，從身體的特徵上來看，我認為已經被判明是女性...」。

入江繼續發文說，「不過，如果XY染色體存在，但沒有表現出身體特徵，這種情況對於運動能力會有多大影響，我很討厭有人在沒有專家的意見下，就說出『男人正在暴打女人！』這種傷害選手尊嚴的話。」

她也表示，「我不是在為誰辯護。我也曾有被年紀較小的男選手痛打的沮喪經驗，但我認為女子拳擊有一套獨有的戰術，幾乎沒有一發逆轉的情況。」

巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）今天發出聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並表示「每個人都有權利不受歧視地參與運動」，看到有關兩名女運動員的誤導性資訊，對於她們受到誹謗感到悲痛。