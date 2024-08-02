奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

21歲「跨欄美少女」張博雅以外卡身分參加女子100公尺賽事，雖然不是專項的100公尺跨欄，但她依舊在巴黎奧運跑出11秒99的成績，排名分組第3取得晉級預賽首輪的資格。

張博雅曾在2021年全中運高女組100公尺決賽締造11秒70成績，大學之後改為專攻100公尺跨欄，但杭州亞運以第4名作收，錯過奧運資格，巴黎奧運因外卡資格獲選，限定參加100公尺、800公尺和馬拉松項目，張博雅選擇100公尺。

張博雅在資格賽分到第2組、第4跑道，成功衝到分組第3，根據規定，預賽每組前3名及剩餘成績最好的前5名，可取得晉級資格。