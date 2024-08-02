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奧運拳擊／林郁婷性別遭質疑 國中老師憶：溫柔可愛小女生

中央社／ 新北2日電
林郁婷(右)國中時出賽。
林郁婷(右)國中時出賽。

台灣拳擊女將林郁婷性別遭質疑。她的國中老師指出，林郁婷國中時是溫柔可愛小女生，大家都很喜歡她，且她個性倔強，練習時挑戰男選手從不認輸，能打到現在程度一點都不為過。

林郁婷將在巴黎奧運女子57公斤級出賽，卻遭知名小說家JK羅琳（J.K. Rowling）等人質疑性別。巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格，且林郁婷2023年在世界錦標賽未經任何正當程序就突然被取消資格，是國際拳擊總會（IBA）突然且武斷決定下的受害者。

前新北市鶯歌國中數學老師洪玲容接受媒體訪問指出，林郁婷國中時溫柔、可愛且負責任，「是很可愛的小女生，我們都很喜歡她」，且林郁婷當時還擔任她的數學小老師，非常認真、負責，交代的事都不用操心；就像學習拳擊一樣，林郁婷只要設定目標，就會努力達成。

針對林郁婷遭受外界質疑性別，洪玲容表示，選手在訓練剪短頭髮有時是一種需要，打扮比較男性化情況可能被誤解，「其實她真的是可愛小女生，溫柔體貼」。

洪玲容指出，這幾年看到林郁婷打拳擊表現，真的讓她與有榮焉，不僅是鶯歌之光，更是台灣之光，她有信心林郁婷可以旗開得勝，為台灣爭取金牌。

負責處理學校拳擊隊事務的前鶯歌國中學務主任陳陸全表示，林郁婷練習拳擊，時常滿頭大汗，留短頭髮是應該的、也很適合。

陳陸全指出，外界質疑性別問題很不合理，尤其林郁婷能登上奧運舞台經過眾多磨練、比賽，個性也很倔強，練習時挑戰男選手也從不認輸，能打到現在的程度一點都不為過。

在地民進黨新北市議員卓冠廷表示，林郁婷的外表是因多年努力不懈訓練才累積成現在精實模樣，大家都很欣賞她認真勤奮精神，呼籲大家一起作林郁婷最堅實的後盾。

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