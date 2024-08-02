快訊

奧運游泳／蝶腳動作出問題 韓安齊女子200混遭判失格

奧運桌球／打下林昀儒17歲法國新星 4強賽遭樊振東完全輾壓

奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

巴黎奧運／熬夜幫台灣隊加油 李智凱被戴資穎感動到哭

中央社／ 台北2日電
李智凱今天出席活動。三星提供
李智凱今天出席活動。三星提供

無緣站上巴黎奧運舞台，台灣「鞍馬王子」李智凱以觀眾身分參與這次盛事，他透露有熬夜觀賞這批戰友的比賽，尤其被戴資穎不放棄的精神感動。

現年28歲的體操好手李智凱，上屆東京奧運替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌，去年更在短時間內接連完成世大運金牌3連霸、亞運金牌2連霸的壯舉，可惜今年先後征戰4站世界盃暨奧運資格賽、體操亞錦賽，仍確定無緣登上五環殿堂，同時讓挑戰奧運金牌夢碎。

今天出席活動的李智凱接受媒體聯訪時表示，這幾天有熬夜看比賽，希望台灣隊有好的表現，雖然沒辦法親臨現場感受，但陪著家人體驗奧運氛圍也是不同的感覺，甚至擔任賽評角色，「家人、朋友會詢問一些體操比賽問題，我就以親身經驗回答。」

尤其看著台灣「羽球天后」戴資穎帶傷奮戰，即便無緣晉級8強，但讓李智凱感動不已，「身為運動員，最怕的就是運動傷害，知道她的傷勢比較嚴重，可是她上場依舊不曾放棄、戰到最後一刻，在自己身上也是，就像所有人一樣，我也看到哭。」

目前處於調養身體傷勢、心理恢復的階段，李智凱透露，還在思考下一步規劃，是否征戰名古屋亞運仍評估，等待討論清楚再對外宣布，「之前專注在比賽、選手，壓力比較大，但現在把重心放在家人、照顧小朋友，狀態輕鬆一點，有點充飽電的感覺。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相
▪ 拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」
▪ 羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲
▪ 美國輕取南蘇丹晉級8強 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球

延伸閱讀

奧運羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲

巴黎奧運／郭婞淳出征 看戴資穎哭也想哭

奧運羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

公開與戴資穎對話被指愛蹭 網紅伊萊媽解釋：不希望她被誤會

相關新聞

奧運射箭／南韓差點讓煮熟的鴨子飛了 雷千瑩說後面有嚇到他們

南韓隊獨霸巴黎奧運射箭賽，今天在混合團體16強淘汰賽卻被中華隊嚇出一身冷汗，進入延長加射才以5：4驚險過關，搶下8強門票...

奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

21歲「跨欄美少女」張博雅以外卡身分參加女子100公尺賽事，雖然不是專項的100公尺跨欄，但她依舊在巴黎奧運跑出11秒9...

奧運拳擊／「她用實力揍爆全世界」跨欄好手彭名揚聲援林郁婷

我國拳擊女將林郁婷捲入性別爭議，跨欄好手彭名揚稍早在社群網站發文聲援林郁婷，「她是我大姐，用實力揍爆全世界。」 義大利拳擊女將卡里尼（Angela Carini）昨天面對受質疑的阿爾及利亞選手哈

奧運拳擊／林郁婷性別遭質疑 國中老師憶：溫柔可愛小女生

台灣拳擊女將林郁婷性別遭質疑。她的國中老師指出，林郁婷國中時是溫柔可愛小女生，大家都很喜歡她，且她個性倔強，練習時挑戰男...

奧運拳擊／日本前奧運金牌：知林郁婷魔鬼訓練量 對爭議感到難過

台灣拳后林郁婷陷入性別爭議，曾在東京奧運資格賽被她擊敗的日本女子拳擊奧運金牌得主入江聖奈表示，她很清楚林郁婷魔鬼般的訓練...

奧運桌球／不是想擦就擦！ 網曝「毛巾點」：6分倍數才可擦汗

巴黎奧運桌球比賽昨（1）日賽程，台灣男單林昀儒8強碰上地主法國好手勒布朗（Felix Lebrun），女單鄭怡靜同樣8強對上大會頭號種子中國選手孫穎莎，兩邊最終雖皆未晉級，激戰的過程讓觀眾直呼精采...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。