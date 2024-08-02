巴黎奧運／熬夜幫台灣隊加油 李智凱被戴資穎感動到哭

無緣站上巴黎奧運舞台，台灣「鞍馬王子」李智凱以觀眾身分參與這次盛事，他透露有熬夜觀賞這批戰友的比賽，尤其被戴資穎不放棄的精神感動。

現年28歲的體操好手李智凱，上屆東京奧運替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌，去年更在短時間內接連完成世大運金牌3連霸、亞運金牌2連霸的壯舉，可惜今年先後征戰4站世界盃暨奧運資格賽、體操亞錦賽，仍確定無緣登上五環殿堂，同時讓挑戰奧運金牌夢碎。

今天出席活動的李智凱接受媒體聯訪時表示，這幾天有熬夜看比賽，希望台灣隊有好的表現，雖然沒辦法親臨現場感受，但陪著家人體驗奧運氛圍也是不同的感覺，甚至擔任賽評角色，「家人、朋友會詢問一些體操比賽問題，我就以親身經驗回答。」

尤其看著台灣「羽球天后」戴資穎帶傷奮戰，即便無緣晉級8強，但讓李智凱感動不已，「身為運動員，最怕的就是運動傷害，知道她的傷勢比較嚴重，可是她上場依舊不曾放棄、戰到最後一刻，在自己身上也是，就像所有人一樣，我也看到哭。」

目前處於調養身體傷勢、心理恢復的階段，李智凱透露，還在思考下一步規劃，是否征戰名古屋亞運仍評估，等待討論清楚再對外宣布，「之前專注在比賽、選手，壓力比較大，但現在把重心放在家人、照顧小朋友，狀態輕鬆一點，有點充飽電的感覺。」