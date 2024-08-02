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奧運拳擊／「她用實力揍爆全世界」跨欄好手彭名揚聲援林郁婷

聯合新聞網／ 綜合報導
彭名揚(左)、林郁婷(右)。 截圖自彭名揚Threads
彭名揚(左)、林郁婷(右)。 截圖自彭名揚Threads

我國拳擊女將林郁婷捲入性別爭議，跨欄好手彭名揚稍早在社群網站發文聲援林郁婷，「她是我大姐，用實力揍爆全世界。」

義大利拳擊女將卡里尼（Angela Carini）昨天面對受質疑的阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif），只打46秒就退賽，受訪時還難過落淚。許多網友和名人都不滿哈利夫和林郁婷能參加女子賽事。

儘管國際奧會（IOC）發表聲明回應，「參加巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員，均符合比賽資格和參賽規定。」因此許多網友仍不接受此說法，繼續攻擊哈利夫和林郁婷。

對此彭名揚在個人Threads發文力挺林郁婷，「她是我大姐，用實力揍爆全世界。她是女生，沒什麼需要解釋的。8月2日她就要比賽了，台灣人拿出你們的加油聲為我婷姐加油！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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