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Live／麟洋配上演先失一局逆轉勝 對丹麥組合決勝局21:10前進搶金
【賽況報導】
第一局：阿斯特魯普／拉斯姆森 21：18 李洋／王齊麟
雙方一開始就形成膠著，一路打至7：7，對手先取第八分，而李洋出現一些身體不適現象，讓對手先攻下11分，以7：11落後。麟洋配後半段要急起直追，對手一直保持領先優勢，麟洋配一度10：15落後最大差距，拉回至16：17，但對手最後拿下這一局，比數18：21。
第二局：阿斯特魯普／拉斯姆森 17：21 李洋／王齊麟
第二局麟洋配全力反攻，4：4之後麟洋猛攻拉出5分取得優勢，率先攻下11分，以11：6領先。後半段賽事，麟洋遭對手追擊，但仍掌握領先優勢，拉到15：11，雖一度被追至19：17，但最後以21：17拿下，雙方進入第三局決戰。
第三局：阿斯特魯普／拉斯姆森 10：21 李洋／王齊麟
決勝局麟洋配先拉出4：2攻勢，保持領先到10：3，先攻下11分，以11：4取得領先。後半段麟洋配全力守成，打至16：7，對手難以追趕，最終麟洋配以21：10取勝，前進金牌戰。
【賽前報導】
「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在巴黎奧運羽球賽男雙8強賽過關，帶著本屆賽事5連勝、跨屆10連勝挺進4強，今天再度對決世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），只要再下一城，將是連續兩屆奧運打進金牌戰，更有機會挑戰2連霸。
李洋／王齊麟兩人目前世界男雙排名11，對手則是世界排名2，雙方包含今年奧運生涯交手8次，麟洋配以5勝3負占優，最近一次交手就是在今年奧運分組預賽，麟洋配以21：15、19：21、21：15苦戰三盤拿下，對手兩人年紀都超過30歲，麟洋則在30歲以下。麟洋配是第二度參加奧運，上屆是金牌得主。
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