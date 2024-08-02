奧運桌球／不是想擦就擦！ 網曝「毛巾點」：6分倍數才可擦汗

巴黎奧運桌球比賽昨（1）日賽程，台灣男單林昀儒8強碰上地主法國好手勒布朗（Felix Lebrun），女單鄭怡靜同樣8強對上大會頭號種子中國選手孫穎莎，兩邊最終雖皆未晉級，激戰的過程讓觀眾直呼精采，也讓許多人注意到桌球比賽的規則，其中選手擦汗的時機點就有其特定的規律！

有網友在Threads上分享觀賞桌球比賽時，大部分人都會注意到卻不知道其規則的小知識。比賽中可以看到很多桌球選手會拿毛巾擦汗，但並不是想擦就擦，專業的球迷指出正式比賽的時候會有「毛巾點」，也就是「雙方分數加起來是六的倍數」才可以去擦汗。

根據中華奧林匹克委員會上的桌球規則，「每局比賽中，每得6分球或決勝局交換位置時，有短暫的時間擦汗」。

貼文一出，網友紛紛留言「還以為想擦就擦」、「我發現時剛好都是3:3、6:6、9:9」、「分數相加腦袋還要想一下，好忙！」、「選手數學要很好欸」、「所以就是相加要6、12、18」、「太難了」、「所以2:4、7:5、10:8也可以嗎？這樣很多排列組合耶」。