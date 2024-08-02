快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運桌球／不是想擦就擦！ 網曝「毛巾點」：6分倍數才可擦汗

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運男子桌球單打賽事，我國好手林昀儒在8強賽強碰地主名將勒布朗（Felix Lebrun），儘管對手占有主場優勢，但林昀儒仍與對手戰到第7局才敗下陣來，止步於8強。記者季相儒／攝影
巴黎奧運男子桌球單打賽事，我國好手林昀儒在8強賽強碰地主名將勒布朗（Felix Lebrun），儘管對手占有主場優勢，但林昀儒仍與對手戰到第7局才敗下陣來，止步於8強。記者季相儒／攝影

巴黎奧運桌球比賽昨（1）日賽程，台灣男單林昀儒8強碰上地主法國好手勒布朗（Felix Lebrun），女單鄭怡靜同樣8強對上大會頭號種子中國選手孫穎莎，兩邊最終雖皆未晉級，激戰的過程讓觀眾直呼精采，也讓許多人注意到桌球比賽的規則，其中選手擦汗的時機點就有其特定的規律！

有網友在Threads上分享觀賞桌球比賽時，大部分人都會注意到卻不知道其規則的小知識。比賽中可以看到很多桌球選手會拿毛巾擦汗，但並不是想擦就擦，專業的球迷指出正式比賽的時候會有「毛巾點」，也就是「雙方分數加起來是六的倍數」才可以去擦汗。

根據中華奧林匹克委員會上的桌球規則，「每局比賽中，每得6分球或決勝局交換位置時，有短暫的時間擦汗」。

貼文一出，網友紛紛留言「還以為想擦就擦」、「我發現時剛好都是3:3、6:6、9:9」、「分數相加腦袋還要想一下，好忙！」、「選手數學要很好欸」、「所以就是相加要6、12、18」、「太難了」、「所以2:4、7:5、10:8也可以嗎？這樣很多排列組合耶」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相
▪ 拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」
▪ 羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲
▪ 美國輕取南蘇丹晉級8強 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運桌球

延伸閱讀

為什麼「桌球選手擦汗毛巾都不攤開」？ 網友點出關鍵原因

林昀儒不敵地主無緣4強 詹雅雯見1細節激喊：台灣之光

奧運桌球／真的好想贏…鄭怡靜關鍵字說5次 不甘心化養分

奧運桌球／林昀儒抗地主觀眾惜敗 教練：發球聲聽不見

相關新聞

中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相

「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在巴黎奧運羽球賽男雙8強賽過關，帶著本屆賽事5連勝、跨屆10連勝挺進4強，今天再度對決世界排名...

奧運羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲

巴黎奧運我國羽球一姊戴資穎抱傷上陣，小組賽不敵泰國好友依瑟儂，抱憾結束最後一舞，賽後她與好友相擁而泣逼哭球迷。昨（1日）依瑟儂再度發出多張與戴資穎的合照，喊話「永不過期的友誼」，兩人燦笑比心的畫面，讓

奧運拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」

台灣拳后林郁婷代表中華隊征戰巴黎奧運拳擊女子57公斤量級比賽，首場比賽將於今（2）日晚間登場。然而，近日有外媒將性別議題搬出來炒作，就連英國知名作家J.K.羅琳（J. K. Rowling）都在社群平台上質疑林郁婷的參賽資格。對此林郁婷在賽前做出正面回應...

奧運桌球／不是想擦就擦！ 網曝「毛巾點」：6分倍數才可擦汗

巴黎奧運桌球比賽昨（1）日賽程，台灣男單林昀儒8強碰上地主法國好手勒布朗（Felix Lebrun），女單鄭怡靜同樣8強對上大會頭號種子中國選手孫穎莎，兩邊最終雖皆未晉級，激戰的過程讓觀眾直呼精采...

奧運羽球／周天成強勢晉8強！後方「超嗨女子」搶鏡 網曝身分：太可愛

台灣羽球好手周天成昨（1）日在巴黎奧運羽球男單16強賽中，對決世界排名第5的日本選手奈良岡功大，以21：12、21：16直落二晉級，奪下8強門票。除了周天成絕佳的狀態外...

奧運羽球／李洋身高不到170？真相曝光網跪一排：都王齊麟的問題

我國羽球金牌搭檔「麟洋配」連續兩屆闖進奧運4強，風靡全國，不只精彩表現被一再回顧，日常小趣事也被大眾關注。有網友突然發現「原來李洋不矮」，引起眾人驚覺他有170以上，紛紛吐槽「都是王齊麟太高了」，笑稱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。