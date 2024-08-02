奧運羽球／李洋身高不到170？真相曝光網跪一排：都王齊麟的問題

我國羽球金牌搭檔「麟洋配」連續兩屆闖進奧運4強，風靡全國，不只精彩表現被一再回顧，日常小趣事也被大眾關注。有網友突然發現「原來李洋不矮」，引起眾人驚覺他有170以上，紛紛吐槽「都是王齊麟太高了」，笑稱被搭檔一對比，還以為李洋只有160。

「麟洋配」王齊麟、李洋奧運勢如破竹殺進4強賽，在Threads上掀起諸多討論，近日忽然有不少網友注意到李洋身高有178公分，紛紛發文懺悔，稱現在才知道李洋身高超過170公分，「對不起我以前都以為他一六幾」、「李洋有178？」、「以前一直以為他165之類的」、「原來李洋身高有178」、「我以前也是！直到最近看到李洋站在小戴旁邊拍照」。

李洋(左)與王齊麟進軍四強。 法新社

眼尖的網友也發現李洋看起來嬌小的原因，「不是李洋矮，是齊麟太高」、「因為他旁邊都站著一個180多的王齊麟」、「站在188的王齊麟身邊，真的瞬間變矮捏，好吃虧」、「只能說搭檔太高，下意識以為李洋沒很高」、「看比賽讓人誤以為李洋不高，結果一查178啊！王齊麟188、歐烜屹189、劉雨辰193」。

實際查詢巴黎奧運官網，王齊麟身高為188公分、李洋為178公分，其他羽球國手身高分別為周天成182公分、葉宏蔚185公分、戴資穎163公分、李佳馨171公分。