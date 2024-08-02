奧運羽球／周天成強勢晉8強！後方「超嗨女子」搶鏡 網曝身分：太可愛

台灣羽球好手周天成昨（1）日在巴黎奧運羽球男單16強賽中，對決世界排名第5的日本選手奈良岡功大，以21：12、21：16直落二晉級，奪下8強門票。除了周天成絕佳的狀態外，場中的一名女子意外因超嗨的應援掀起網路熱議，引起眾人好奇其身分。

有網友發現在周天成比賽中，每當他拿下一分時，後方都有一位穿著相同隊服的女子高舉雙手用力歡呼。網友在Threads發文「這位姊姊是周天成的媽媽嗎？每顆好球，都給滿滿的情緒價值！我真的愛了」、「看周天成打球後面都有一個女子超嗨超搶戲，看起來也不像是教練，有人知道她是誰嗎？」、「跟小天的表情太反差了」。

貼文一出立刻有人在底下留言解答「是他的物理治療師喔，我算過她已經這樣歡呼43次了」、「她確實不是教練喔！是周天成的物理治療師、好夥伴，人稱高姐的高敏珊」、「超級喜歡高姐！有她在就覺得小天心態穩很多」、「高姐是周天成的物理治療師、兼體能師、兼翻譯、兼經紀人、兼小編、兼宗教信仰上的夥伴、兼後援會會長。她也是一個非常善良的人，長期與周天成在休賽時期，去台灣各地的學校指導或分享心得給年輕的球員」。

也有網友提及高姐「迅雷不及掩耳的拿包包換場速度」，每次選手要換場時，高姐都狂飆衝到小天的球袋區拎起球袋，往另一邊飛奔過去，「提包包這個速度我服了！」、「看高姐這個百米速度」、「高姐真的超級可愛，怎麼能不當高姐粉絲」。今年5月台灣羽球男團在湯姆斯盃勇奪銅牌，寫下隊史最佳成績，在頒獎典禮上，高姐也隨隊站上頒獎台一同領獎，她在IG透露心聲表示：「我畢生的夢想，就是全力Push我們台灣的選手，站上國際賽事頒獎台，今後我也會全力以赴，繼續支持我們台灣的選手，同心而戰，是我的心願！」讓不少球迷相當感動。

另外，有球迷指出周天成是沒有教練的，且去年確診大腸癌初期，幸運的是癌細胞沒擴散立即做了切除手術，休息了快一整年，「很佩服他的運動精神，沒有專屬教練，教練就是他自己，唯一陪他每場比賽的是物理治療師高敏珊」。

過去周天成與高敏珊雙手高舉慶祝的畫面也曾引起討論。 法新社