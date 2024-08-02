奧運羽球／18歲初次握手震撼李洋 「難怪齊麟是全國冠軍」

羽球金牌搭檔「麟洋配」連續兩屆闖進奧運4強，將在今日與丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）角逐金牌戰門票。日前王齊麟與李洋一同接受《VOGUE》雜誌專訪，分享兩人自18歲起互相交織的羽球生涯。

王齊麟受訪時分享，羽球自小就是全家不可或缺的周末行程，從加入校隊到打出成績，王齊麟認知到自己對於羽球近乎痴狂的愛，「從小到大，我的人生志向從未變過，永遠只想要成為羽球國手」王齊麟說道。對於訓練，王齊麟也從不怠慢，他回憶起訓練的過往，說：「我無法停下來，我怕我一停下來就會有人超越我。」對自己的艱苦要求，成了突破極限的關鍵。他也坦言，自己身邊需要一個「踹他一腳」的夥伴，在關鍵時刻給予他提醒跟刺激，前夥伴陳宏麟到現在的搭檔李洋都很好地扮演了這個角色。

東奧羽球金牌搭檔麟洋配本屆奧運再闖4強，將在今天迎戰丹麥組合爭取金牌戰門票。 法新社

李洋與王齊麟是國中同學，但兩人直到18歲才有了交集，羽球之路的開端也有著不小差異。李洋回想，當初會接觸羽球是來自於父親的強迫，在唸書打球兩頭跑之間，李洋認知到了自己需要擇一專精，才下定決心琢磨球技。而在18歲那年與王齊麟的偶然一次握手，讓李洋更認知到自己的不足，「那次一摸到他的手我很震驚，因為他整隻手都是繭。心想難怪他可以在我們這批選手中成為全國冠軍。」

兩人在個性、球風與成長經歷上的差異讓彼此各自發展出了一套見解，「我們對羽球的理解不同，所以經常在這件事上溝通。」兩人持續的交流與溝通，更激發出了彼此的潛力與多樣性，成為在賽場上脫穎而出的關鍵。