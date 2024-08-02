快訊

槍手抓到了！蘭陽女中禮堂窗戶遭空氣槍射擊 警拘提20多歲男

台灣寶可夢中心8月排隊規則出爐！推9新品有超Q卡牌收納盒、毛絨玩具

危險因子又增加！報告揭14項風險因素致近50%的失智症病例

奧運拳擊／女拳王林郁婷性別遭質疑 國際奧會發聲明背書

中央社／ 台北2日電
遭哈利波特作者J.k.羅琳質疑性別的林郁婷，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會都發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格。 新華社
遭哈利波特作者J.k.羅琳質疑性別的林郁婷，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會都發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格。 新華社

台灣拳擊女將林郁婷將在巴黎奧運女子57公斤級出賽，卻捲入性別議題，知名小說家JK羅琳也提出質疑；巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格。

林郁婷在去年拳擊世錦賽4強止步，本應獲頒銅牌，但因賽前性別生化指數異常，獎牌遭取消，所幸後來在體育署幫助下還她清白，而她也在同年的杭州亞運女子拳擊57公斤級摘金。

連2屆叩關奧運的林郁婷，今年以女子57公斤級頭號種子之姿前進巴黎奧運，今天將在女子57公斤級16強登場，但她還沒出賽，近期前拳王麥圭根（BarryMcGuigan）、「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）卻接連對其性別提出質疑。

巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）今天發出聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間。

換言之，這份聲明等於認證林郁婷奧運參賽資格沒有問題。

聲明提及，報導中看到有關2名女性運動員參加巴黎奧運會的誤導性資訊，這2名運動員多年來一直參加國際拳擊女子比賽，包括2020東京奧運會、國際拳擊總會的世界錦標賽和不被國際拳擊總會（IBA）認可的比賽。

聲明強調，這2名運動員是IBA突然做出的武斷決定的受害者，在2023年IBA世界錦標賽接近尾聲時，突然在沒有任何正當程序的情況下被取消資格。

根據IBA網站上的會議紀要，最初是由IBA秘書長兼執行長個人單獨做出上述決定，而IBA理事會只是在事後才批准，隨後並要求在今後的類似案件中制定程序，並須於「IBA規範」中明列出來。會議紀要還提及，IBA應該「建立一個明確的性別檢測流程」。

聲明表示，目前對這2名運動員的攻擊，「完全基於這一武斷的決定，而該決定是在沒有任何適當程序的情況下做出的 ——特別是考慮到這些運動員多年來一直在參加頂級比賽，這樣的做法是有悖於良善治理的。」

聲明強調，在正在進行的比賽中，資格規則不應更改，任何規則更改都必須遵循適當的程序，並應基於科學證據，例如「奧林匹克憲章」、「國際奧會倫理準則」和國際奧會人權戰略框架所載，國際奧會致力於保護所有參加奧運會的運動員的人權，並對這2名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。

事實上，行政院、教育部體育署近期同樣都已表態力挺林郁婷，強調林郁婷參賽資格沒有問題。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相
▪ 拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」
▪ 羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲
▪ 美國輕取南蘇丹晉級8強 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 林郁婷

延伸閱讀

中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相

JK羅琳質疑「拳后」林郁婷性別 金馬名導嗆：好瘋狂

奧運拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」

巴黎奧運／「麟洋配」搶決賽門票 女拳王林郁婷登場

相關新聞

奧運羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲

巴黎奧運我國羽球一姊戴資穎抱傷上陣，小組賽不敵泰國好友依瑟儂，抱憾結束最後一舞，賽後她與好友相擁而泣逼哭球迷。昨（1日）依瑟儂再度發出多張與戴資穎的合照，喊話「永不過期的友誼」，兩人燦笑比心的畫面，讓

中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相

「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在巴黎奧運羽球賽男雙8強賽過關，帶著本屆賽事5連勝、跨屆10連勝挺進4強，今天再度對決世界排名...

奧運桌球／坦言17歲勒布朗實力強 林昀儒：今天是我衝擊他

台灣桌球好手林昀儒在巴黎奧運男單連過兩輪後，昨天（1日）遇到地主新星勒布朗（Felix Lebrun），兩人打到搶7才分出勝負，林昀儒最終以3比4吞敗，無緣晉級4強。賽後林昀儒坦言對方實力很強，「今天比較像是我衝擊他」。

奧運桌球／林昀儒抗地主觀眾惜敗 教練：發球聲聽不見

我國桌球好手林昀儒今年巴黎奧運男單闖進到8強賽，不過面對地主好手小勒布朗（Felix Lebrun）與滿場的法國加油民眾...

奧運桌球／真的好想贏…鄭怡靜關鍵字說5次 不甘心化養分

「真的好想贏。」想贏這個關鍵字在鄭怡靜昨天賽後發文上出現了4次，受訪時也說了1次，她在巴黎奧運女單8強賽輸給世界排名第1...

奧運拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」

台灣拳后林郁婷代表中華隊征戰巴黎奧運拳擊女子57公斤量級比賽，首場比賽將於今（2）日晚間登場。然而，近日有外媒將性別議題搬出來炒作，就連英國知名作家J.K.羅琳（J. K. Rowling）都在社群平台上質疑林郁婷的參賽資格。對此林郁婷在賽前做出正面回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。