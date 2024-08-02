奧運拳擊／女拳王林郁婷性別遭質疑 國際奧會發聲明背書

台灣拳擊女將林郁婷將在巴黎奧運女子57公斤級出賽，卻捲入性別議題，知名小說家JK羅琳也提出質疑；巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格。

林郁婷在去年拳擊世錦賽4強止步，本應獲頒銅牌，但因賽前性別生化指數異常，獎牌遭取消，所幸後來在體育署幫助下還她清白，而她也在同年的杭州亞運女子拳擊57公斤級摘金。

連2屆叩關奧運的林郁婷，今年以女子57公斤級頭號種子之姿前進巴黎奧運，今天將在女子57公斤級16強登場，但她還沒出賽，近期前拳王麥圭根（BarryMcGuigan）、「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）卻接連對其性別提出質疑。

巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）今天發出聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間。

換言之，這份聲明等於認證林郁婷奧運參賽資格沒有問題。

聲明提及，報導中看到有關2名女性運動員參加巴黎奧運會的誤導性資訊，這2名運動員多年來一直參加國際拳擊女子比賽，包括2020東京奧運會、國際拳擊總會的世界錦標賽和不被國際拳擊總會（IBA）認可的比賽。

聲明強調，這2名運動員是IBA突然做出的武斷決定的受害者，在2023年IBA世界錦標賽接近尾聲時，突然在沒有任何正當程序的情況下被取消資格。

根據IBA網站上的會議紀要，最初是由IBA秘書長兼執行長個人單獨做出上述決定，而IBA理事會只是在事後才批准，隨後並要求在今後的類似案件中制定程序，並須於「IBA規範」中明列出來。會議紀要還提及，IBA應該「建立一個明確的性別檢測流程」。

聲明表示，目前對這2名運動員的攻擊，「完全基於這一武斷的決定，而該決定是在沒有任何適當程序的情況下做出的 ——特別是考慮到這些運動員多年來一直在參加頂級比賽，這樣的做法是有悖於良善治理的。」

聲明強調，在正在進行的比賽中，資格規則不應更改，任何規則更改都必須遵循適當的程序，並應基於科學證據，例如「奧林匹克憲章」、「國際奧會倫理準則」和國際奧會人權戰略框架所載，國際奧會致力於保護所有參加奧運會的運動員的人權，並對這2名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。

事實上，行政院、教育部體育署近期同樣都已表態力挺林郁婷，強調林郁婷參賽資格沒有問題。