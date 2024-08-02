奧運拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」

台灣拳后林郁婷代表中華隊征戰巴黎奧運拳擊女子57公斤量級比賽，首場比賽將於今（2）日晚間登場。然而，近日有外媒將性別議題搬出來炒作，就連英國知名作家J.K.羅琳（J. K. Rowling）都在社群平台上質疑林郁婷的參賽資格。對此，國際奧會發表聲明指「所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格」，而林郁婷也在賽前做出正面回應，表示此事對她毫無影響，「就當作對手懼怕我」。

拳擊國手林郁婷將在今晚9點30分巴黎奧運女子57公斤級項目登場。2023年，林郁婷曾在世錦賽中捲入性別檢測風波，導致參賽資格被取消，不過在事後重驗，以及後來各大賽事的血液檢驗裡，林郁婷都通過了性別檢測。

然而，近日愛爾蘭前拳王圭根（Barry McGuigan）及「哈利波特」作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）都在社群平台上質疑林郁婷的性別與參賽資格，引來網友砲轟。對此，國際奧會（IOC）發表聲明回應，「參加巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員，均符合比賽資格和參賽規定」，表明林郁婷的參賽資格毫無問題。

而根據《ETtoday新聞雲》報導，林郁婷也在出賽前一天受訪回應，表示此事對她毫無影響「可能是對手太懼怕我們實力，所以拿一些毛病出來做文章」，對於外界質疑的聲音，林郁婷強調，他們越害怕我，「那我只會在場上更好的發揮出來」。林郁婷表示，在奧運期間她已將所有社群軟體刪掉，此次事件對她不會有任何影響。

教育部體育署鄭世忠署長針對此事也發聲力挺，指出林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議，也期盼國人共同為前線比賽的選手加油打氣。