奧運桌球／坦言17歲勒布朗實力強 林昀儒：今天是我衝擊他

台灣桌球好手林昀儒在巴黎奧運男單連過兩輪後，昨天（1日）遇到地主新星勒布朗（Felix Lebrun），兩人打到搶7才分出勝負，林昀儒最終以3比4吞敗，無緣晉級4強。賽後林昀儒坦言對方實力很強，「今天比較像是我衝擊他」。

林昀儒上屆東京奧運闖進到男單4強賽，今年是第二度登上五環殿堂，前兩輪都以直落四擊敗對手，昨天8強賽遇到地主17歲小將勒布朗。雙方過去3度交手，林昀儒拿下1勝2敗，昨天勒布朗在滿滿地主球迷加油聲中和林昀儒拚戰到第7局決勝局，最後才獲勝。

面對滿滿法國球迷的壓力，教練偉關晴光說地主觀眾的鼓噪聲確實多少造成影響，「地主這麼大聲對小林當然有影響，發球聽不到聲音」，但林昀儒表示不會在意觀眾問題，因為法國球迷不會特別干擾比賽，而落敗的原因在於自己打得太保守，接發球也沒有判斷好，他也承認輸球後心情的確不是很好。

據《ETtoday運動雲》報導，林昀儒表示對手的實力真的很好，自己必須主動去攻擊他，要等他失誤比較困難，「今天比較像是我來衝擊他」。