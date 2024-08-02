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奧運羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
依瑟儂與戴資穎燦笑合影。圖／擷自依瑟儂FB
依瑟儂與戴資穎燦笑合影。圖／擷自依瑟儂FB

巴黎奧運我國羽球一姊戴資穎抱傷上陣，小組賽不敵泰國好友依瑟儂，抱憾結束最後一舞，賽後她與好友相擁而泣逼哭球迷。昨（1日）依瑟儂再度發出多張與戴資穎的合照，喊話「永不過期的友誼」，兩人燦笑比心的畫面，讓粉絲忍不住又紅了眼眶。

戴資穎巴黎奧運分組賽最後一戰迎戰好友依瑟儂，抱傷苦撐仍不敵落敗，結束征途。賽後依瑟儂除例行握手外，更緊緊擁抱難受落淚的小戴，受訪時也表示知道對方狀態不好，也知道是雙方的最後一場比賽，但不得不打贏她。

1日晚間依瑟儂再度於IG分享多張照片，記錄與小戴的最後一戰，包含撲地救球、賽中休整、與小戴擁抱等照片，其中最吸睛的莫過於兩人合影，不只做出勝利手勢，還燦笑比心。從照片可看到兩人坐在場邊休息，小戴膝上蓋著白色毛巾，雖然表情帶笑，但眼眶留有微紅，疑似賽後合照。

依瑟儂與戴資穎燦笑合影。圖／擷自依瑟儂FB
依瑟儂與戴資穎燦笑合影。圖／擷自依瑟儂FB

依瑟儂為這組照片配文「No expired date for friendship.（永不過期的友誼）」，兩人友誼感動粉絲，紛紛留言祝福，「祝福小拉順利得金」、「小拉加油～要順利拿到金牌唷」、「哭了，好感動，小拉加油」、「請帶著我們的愛和希望贏到最後，祝順利奪金」、「小拉加油唷！祝妳一路贏」、「小拉一定要撐到最後呦」、「這是一場很棒的比賽，謝謝你們讓這場比賽既振奮又溫暖」、「你們都是偉大的運動員」。

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