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巴黎奧運／「麟洋配」晉級4強 拳后陳念琴再1勝有獎牌

中央社／ 巴黎1日電
陳念琴晉級8強。 美聯社
陳念琴晉級8強。 美聯社

巴黎奧運羽球麟洋配李洋王齊麟今天擊敗泰國組合、晉級4強，男單周天成擊敗日本好手、生涯第3度闖進8強；拳擊女將陳念琴輕取巴西選手、晉級8強，再1勝就有獎牌。

奧運羽球「麟洋配」李洋、王齊麟距衛冕再進一步，今天對上生涯從沒輸過的泰國組合蘇柏（SupakJomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren），以21比14、21比17搶勝、晉級4強。

羽球一哥周天成今天在16強賽以21比12、21比16擊敗世界排名第5的日本好手奈良岡功大，生涯第3度叩關奧運8強。

「抗癌女拳王」陳念琴在女子66公斤級16強賽，碰上巴西33歲老將桑托斯（Barbara Maria dos Santos），以壓倒性5比0搶勝、晉級8強，只要再1勝就確定有牌，要挑戰個人生涯奧運首面獎牌。

射箭女子個人對抗賽雷千瑩連過2關，64強擊敗哥倫比亞38歲老將馬丁尼茲（Ana Rendon Martinez）、32強射下世界第1的美國名將霍爾德（CaseyKaufhold）、晉級16強。

女子射箭19歲小將李彩綺首輪以4比6的不敵烏克蘭選手馬欽柯（Veronika Marchenko）遭淘汰，邱意晴在首輪強碰去年世錦賽銅牌的日本好手野田紗月，以0比6吞敗止步。

網球女雙賽事謝淑薇與曹家宜聯手，8強與捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）、諾斯科娃（LindaNoskova）打到決勝第3盤搶10，終場以6比1、4比6、12比14吞敗，無緣4強。

桌球一姐鄭怡靜今天女單8強遭遇大會頭號種子、中國世界球后孫穎莎，第3局鏖戰23分鐘還是沒能順利搶下，終場以0比4吞敗、8強止步。

桌球男單一哥林昀儒則是與地主好手李布隆（FelixLebrun）鏖戰7局，終場以3比4吞敗、也在8強止步。

男子高爾夫今天進行首回合，台灣好手、上屆銅牌得主潘政琮，全場抓下3個博蒂、吞3柏忌、獵1鷹，繳出低於標準2桿的69桿、暫時並列第21名，落後領先的日本名將松山英樹6桿。

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