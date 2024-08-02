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奧運高球／潘政琮首日69桿 並列第21

中央社／ 巴黎1日電
潘政琮。 法新社
潘政琮。 法新社

巴黎奧運男子高爾夫今天進行首回合，台灣好手、上屆銅牌得主潘政琮，抓3博蒂、吞3柏忌、獵1鷹，繳出低於標準2桿的69桿、暫時並列第21名，落後領先的日本名將松山英樹6桿。

潘政琮4天前抵達巴黎備戰，上屆在東京奧運靠著史詩般的延長賽，替台灣拿下1面銅牌，這次他更專注在賽前準備。

潘政琮今天下場後雖在第1洞就吞柏忌，接著在第3洞精彩獵鷹扳回氣勢，只可惜後續博蒂進帳並不多，首輪以69桿作收。

至於台灣另一名參賽好手俞俊安則表現平平，抓2博蒂、吞6柏忌、獵1鷹，繳出高於標準2桿的73桿，暫時排在並列第49名。

首回合結束單獨領先的是日本名將松山英樹，他全場猛抓8博蒂、沒有任何失誤，繳出單日最低的63桿，至於上屆東京奧運金牌得主，擁有一半台灣血統的美國好手蕭飛爾（Xander Schauffele），則以65的桿數緊追在後、獨居第2。

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